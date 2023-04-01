路透：馬斯克計劃4月訪問中國　盼與總理李強會面

▲特斯拉首席執行官馬斯克 (Elon Musk) 計劃最早於4月訪問中國。（圖／路透）

記者鄭思楠／綜合報導

據《路透社》引述知情人士報導，特斯拉首席執行官馬斯克 (Elon Musk) 計劃最早於4月訪問中國，並爭取與中國大陸總理李強會面。

知情人士表示，具體的會面時間取決於李強是否有空。

中國是特斯拉僅次於美國的第二大市場，上海超級工廠是特斯拉目前全球最大的生產中心。另外，李強3月成為總理之前，曾擔任上海市委書記，負責監督特斯拉工廠的建設與投產。

馬斯克上一次訪問中國是在2020年初，當時他在上海超級工廠的一次活動中，在舞台上跳舞，引起了互聯網上的大量關注。

據陸媒此前報導，李強跟馬斯克 2019 年曾在上海廠開幕時見過面。2020年，他們參加了線上會議，馬斯克感謝時任上海市委書記的李強在疫情期間支持該廠的運作。此後，他還在世界互聯網大會等論壇上發表虛擬演講。

近期眾多國際知名企業負責人密集訪中國。根據商務部網站消息，3月23日、24日、26日、27日，在四天時間內，商務部部長王文濤分別會見了太古集團執行總裁施銘倫，蘋果公司首席執行官庫克，溢達集團董事長楊敏德，雀巢集團首席執行官施奈德，寶馬集團董事長齊普策，梅賽德斯—奔馳集團董事長康林松，高通總裁兼首席執行官安蒙，開雲集團董事會主席兼首席執行官皮諾，輝瑞公司董事長兼首席執行官艾伯樂，康寧公司董事會主席、首席執行官魏文德以及寶潔公司董事長、總裁兼首席執行官詹慕仁等共11家外企高管。