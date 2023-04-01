馬斯克還沒來！74歲母親高調曬照中國行　暢玩武漢：歷史悠久令人著迷

▲梅耶（Maye Musk）將自己在武漢旅遊的照片燙過社群與外界分享。（圖／翻攝Maye Musk個人IG，下同）

記者魏有德／綜合報導

根據外媒爆料，特斯拉CEO馬斯克 (Elon Musk) 計劃最早於4月訪問大陸，並爭取與國務院總理李強會面。雖然官方尚未證實此一消息，不過，馬斯克74歲的母親梅耶（Maye Musk）卻已搶先一步到大陸多處遊玩並推銷新書。梅耶3月31日在IG（Instagram）上秀出前往武漢景點旅遊的照片，大方跟網友們分享旅程點滴。

梅耶在3月31日的個人IG上分享了9張武漢旅遊的照片，同時，她也發文稱，我們在（武漢）這座美麗的城市擁有一次完美的旅程，（參觀）河流、橋、雕像和雕塑，江漢關博物館及宋慶齡故居，「中國悠久的歷史真是令人著迷。」

據了解，梅耶的這次中國行已經先後前往廣州、廈門、成都及蘇州等地，一方面是旅遊觀光，另一方面則是為了要宣傳她在2020年出版的自傳《人生由我》。因此，在她到訪的每座城市裡，梅耶都會舉辦簽書會，並透過簡短的演說和粉絲互動。

梅耶·馬斯克為了宣傳這本自傳，在大陸多個社群媒體都有開設帳戶上，其中，她在抖音上發表的第一支影音裡曾表示，「我是三個孩子的母親，是模特兼營養師，希望你能做出比我當初更好的選擇，少走彎路，過更好的人生。」