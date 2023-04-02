男友看到乳頭就躲開　她主動也被拒絕！理由曝光全場傻眼：太誇張

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者朱祖儀／綜合報導

情侶恩愛時總希望彼此能夠更貼近一點，沒想到男友卻有不為人知的擔憂？一名女網友表示，自從和男友有親密行為至今，對方從來不會用嘴巴服務她的胸部，就算她主動也會被拒絕。近日詢問對方，才知道是因為「剛剛手摸過」，擔心細菌會因此進到嘴巴裡，所以才不敢吸吮。文章曝光後隨即掀起熱議。

原PO在Dcard發文表示，在她的印象當中，不少男生都對女生的胸部很迷戀，不過男友的反應卻和她的認知不同。2人發生關係至今已經有半年時間，但對方從來不會用嘴巴親吻她的胸部，無論是主動還是暗示，對方都會刻意避開。她起初以為是因為身上有汗味，不過即使她洗完澡，對方還是維持同樣的反應。

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近日原PO忍不住質問，男友才支支吾吾說「因為剛剛手摸過」。原來是因為男方覺得手摸過棉被、手機等物之後，又碰到她的胸部，會有細菌殘留在上面，如果這時再用嘴巴接觸，細菌可能會從嘴巴進到體內，所以才堅決不用嘴巴服務，她聽到後相當震驚，「該死的細菌 …請問我該怎麼做？」

文章曝光後，許多網友看傻回應「那細菌在妳身上是…？嫌自己手髒還摸在妳胸部上，太好笑」、「好奇怪的潔癖」、「接吻呢？口腔細菌交換」、「這種潔癖太誇張了吧？生活中處處是細菌，他能保證完全不吃到嗎」、「口腔的細菌比奶頭多吧？」「洗澡的時候做！看他還有什麼理由」，也有人感嘆「如果他對於生活上其他狀況也是這般的有潔癖，我覺得那就是他的個性，沒辦法，如果只有性事上如此，那可能有其他不好說的原因吧」。