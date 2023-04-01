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30歲男友和親姊姊共浴！她傻眼質問…反被罵：台灣人思想有問題

▲桃園市陳姓男子2021年6月至年底期間，偷拍女友洗澡與睡覺照片，女友察覺後一怒提告。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者朱祖儀／綜合報導

有些人小時候會和兄弟姊妹一起洗澡，但長大後還會共浴嗎？一名女網友表示，男友已經超過30歲了，但還是會和親姊姊一起洗澡，且她質問對方的時候，還反被罵「是台灣人思想有問題」，讓她相當吃驚，好奇「是我有問題嗎？」文章曝光後也讓許多人看傻，表示「太詭異了吧」、「確定什麼都沒發生嗎？」

原PO在Dcard發文表示，男友和姊姊都已經30幾歲了，平時還會一起洗澡，她得知後覺得非常奇怪，於是跑去和男友理論，但對方卻覺得沒什麼，認為是她的觀念偏差才會胡思亂想，還說「是台灣人思想有問題」。但她表示，不論什麼原因，親姊弟一起洗澡「光想就覺得噁」，認為如果要洗澡自己洗就好，好奇「是我男友有問題，還是我有問題？只有我覺得刷新我三觀嗎？」

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不少人看到後表示，「好….難以想像的畫面」、「我是不太相信沒有怎麼樣」、「姊姊有男友嗎？她男友能接受嗎？」「SOD是真的，不是傳說」、「男友思想才有問題吧，你跟他溝通過了，他們還是一起洗嗎？」「他們是有什麼一定非要一起洗的理由嗎？長大的親姊弟一起洗澡真的⋯超怪，他們不覺得怪，不妨讓他們自己親口問問身邊朋友這種行為到底怪不怪」、「重點在為什麼要一起洗吧？如果是姊姊有殘疾不得已還情有可原，但如果不是就家庭教育問題」。

事後原PO透露，因為她真的無法接受這件事情，看完眾人的意見後就去和男友商量一下，但雙方還是無法溝通，對話不停鬼打牆，因此決定分手了。另外，有人質疑這是創作文，或是男友是不是在說大話，不過她強調，這些都是真實發生的，「誰跟你在那邊編」，也強調不是愚人節玩笑。

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