辦公室「沖茶泡咖啡」藏危機！研究指出：茶水間這4處是病菌溫床

▲常在辦公室沖茶泡咖啡的人要注意了，茶水間很多物品其實是細菌的樂園。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

對於上班族來說，在茶水間是泡咖啡是稀鬆平常的事，不過英國科家卻警告，茶水間有些地方或物品其實充滿病菌，堪稱是傳播疾病的熱點，其中有4處，更是細菌、病毒的溫床，原因跟如廁衛生習慣有關。

據《每日星報》報導，利物浦熱帶醫學院（Liverpool School of Tropical Medicine）微生物學家羅伯茨（Adam Roberts），做了一項關於辦公室公共空間的衛生水準研究，結果顯示，茶水間的「咖啡機、茶壺、冰箱門把以及微波爐按鈕」根本是細菌的樂園，這些地方全是很多人每天都會觸摸到，上班族不可不慎。

研究結果顯示，辦公室茶水間中採集到大腸桿菌、綠膿桿菌、克雷伯氏菌（Klebsiella）等多種細菌，由其是冰箱門把，是細菌的溫床。其中，克雷伯氏菌恐致肺炎，也是典型透過糞便傳播的病菌。

羅伯茨認為是大家「上完廁所後並未徹底洗淨雙手，甚至有的人根本不洗手導致」，他也表示「這潛在的連鎖反應是，如果抵抗力較差的人接觸了這些東西，他們就非常可能因此生病」。

而面對茶水間中的細菌，想解決並非難事，只要勤洗手、注重茶水間的消毒，維持良好的手部衛生習慣，就能大幅降低病菌沾染的機率。

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