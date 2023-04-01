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醫生警告連假做這件事「對腎臟6重傷害」　可能導致洗腎

滑手機,訊息,手機,傳訊息,講電話,LINE,IG,私訊,聊天,感情,劈腿,偷吃,正宮,抓姦。（圖／記者周亭瑋攝）

▲腎臟科醫師洪永祥提醒，連假熬夜追劇、打電玩，可能會對腎臟造成「6重傷害」。（圖／記者周亭瑋攝）

記者林彥臣／綜合報導

從4月1日開始就是為期5天的清明節假期，許多人可能會趁連假期間，熬夜追劇、打電玩等等，腎臟科醫師洪永祥提醒台灣人名列全世界「第二晚睡的國家」僅次於葡萄牙人，而且熬夜其實會對腎臟造成「6項重傷害」甚至可能導致洗腎。

洪永祥在臉書發文指出，一想起熬夜台灣人就會說熬夜會爆肝，但事實上熬夜對於腎臟的破壞更甚於肝臟，今天就讓我整理所有的相關醫學文獻，科普一下熬夜對腎臟有多大的重傷害。

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洪永祥提到第一重傷害，熬夜直接破壞腎臟，這種損傷主要是由於熬夜會干擾腎臟的正常尿毒素代謝，另外熬夜也會降低腎臟的血流速跟含氧量，熬夜讓腎臟沒得休息，增加腎臟處理代謝產物和廢物的負擔讓腎臟過勞而功能衰退。

第二重傷害，熬夜讓血糖失控與糖尿病風險增加導致腎功能惡化，正常來說，在早上起床、大約7~8點的時候，身體會開始分泌「壓力荷爾蒙」皮質醇，幫助身體分解肝醣、脂肪，變成血糖來補充一天的所需的能量，所以這時血糖會升高。

而在晚上11點～凌晨2、3點的時候，是皮質醇最低的時候，血糖則會降低，讓身體進入休息的狀態。但這些激素同時也會配合「睡眠週期」來更改分泌的時間，所以如果睡眠不正常、飲食不規律，激素亂掉，很可能就會讓血糖一直維持在高點。

第三重傷害，熬夜會干擾人體的生物時鐘，進而導致人體分泌的荷爾蒙和神經傳導物質發生異常，長期熬夜會導致腎上腺素與正腎上腺素分泌過多導致血壓升高，進而影響血壓的調節。這種血壓升高可能會對腎臟造成壓力，導致腎絲球硬化，進而導致腎臟損傷和功能障礙。

第四重傷害，熬夜增加了腎結石形成與痛風的發作，腎結石與痛風是兩種常見破壞腎臟的疾病，其形成與熬夜有一定的關係。

這種風險的增加可能是由於熬夜會增加尿酸的產生，進而導致尿酸在腎臟中的沉積和結晶，最終形成腎結石。尿酸一高痛風的發作頻率也增加，此外，熬夜降低了鈣吸收率，熬夜還可能會干擾腎臟的水分代謝，進而導致身體脫水尿液濃縮，也是腎結石形成的重要原因之一。

第五重傷害，熬夜導致了泌尿道感染，熬夜還可能會增加泌尿道感染的風險，這種風險的增加除了熬夜導致的免疫能力下降外，熬夜會干擾腎臟和尿道的正常功能，導致夜間頻尿、身體脫水、尿中蛋白質與糖分的滲漏增加進而促進細菌感染的發生。

第六重傷害:熬夜導致蛋白尿與慢性腎臟絲球炎，在門診只要是慢性腎絲球炎的腎友一熬夜隔天小便都是泡泡，蛋白尿明顯上升，根據一項發表於《國際腎臟病學雜誌》上的研究，長期熬夜可能會增加慢性腎絲球炎的風險。

這種風險的增加可能是由於熬夜會對於免疫系統的混亂，導致腎臟腎絲球處再一個高度發炎狀態，造成嚴重的蛋白尿與尿潛血，進而影響腎臟的功能，最終導致慢性腎絲球炎的發生。

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