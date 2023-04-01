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清明連假　南消三、七大隊加強公墓安全防火宣導

▲台南市消防局第三、七大隊消防人員，在清明連假積極宣導防範公墓火警及防火安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市消防局第三、七大隊消防人員，在清明連假積極宣導防範公墓火警及防火安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

清明連假從4月1日起一連5天，清明在台灣民俗中，是跨越不同的族群、信仰、生活型態，成為多數台灣人祭祖掃墓緬懷先人的節日，台南市消防局第三、七大隊結合無人機、至轄內公墓進行巡邏廣播宣導、發放水袋，全力防範火災發生。

▲台南市消防局第三、七大隊消防人員，在清明連假積極宣導防範公墓火警及防火安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市消防局第三、七大隊消防人員，在清明連假積極宣導防範公墓火警及防火安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

第七大隊表示，近年來閩南語、客語流失情況嚴重，為建構多種語言友善環境增進宣導效益，故今年除了使用無人機進行國語廣播外，更增加閩南語及客語宣導。另外，第七大隊於4月4日、5日，也會在轄內南山公墓、喜樹公墓入口進行清明駐點警戒宣導，除發放水袋予掃墓民眾外，亦宣導民眾注意掃墓安全。

▲台南市消防局第三、七大隊消防人員，在清明連假積極宣導防範公墓火警及防火安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市消防局第三、七大隊消防人員，在清明連假積極宣導防範公墓火警及防火安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

而南區省躬國小於4月1日早上9時歡度110週年校慶，校方舉辦一系列的慶祝活動，除了3代、4代省躬人拍照等系列活動，還特地與消防局第七大隊灣裡分隊及婦女防火宣導隊第一分隊辦理「濃煙逃生體驗」、「防火（災）問答小遊戲」及「各式消防知識宣導」，旨在提高國小學童對消防安全的認識和意識，讓他們在校園成長過程中具備良好的防火安全常識，進一步保障校園安全。

▲台南市消防局第三、七大隊消防人員，在清明連假積極宣導防範公墓火警及防火安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市消防局第三、七大隊消防人員，在清明連假積極宣導防範公墓火警及防火安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

在本次防火宣導活動中，現場有消防人員宣導正確用火用電安全、住宅用火災警報器觀念外，特地讓學童們透過親身實地體驗濃煙逃生，了解火場逃生姿勢及關門求生之重要性，也透過互動式問答遊戲，加強小朋友正確防火（災）知識，過程中除了讓學童能了解正確消防觀念及遭遇緊急危難應變能力外，恰逢清明連假期間，灣裡消防隊特地為學生們講解了清明節防火口訣「四不」即「不」燒雜草、「不」亂丟煙蒂、「不」放鞭炮、冥紙「不」飛揚，以及「二記得」即「要記得」滅餘燼、「要記得」帶走垃圾，讓學生們了解這些防火常識的重要性。

▲台南市消防局第三、七大隊消防人員，在清明連假積極宣導防範公墓火警及防火安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

第七大隊大隊長石家源表示，市民朋友切勿自行燃燒雜草，如果發現故意引火燃燒，將依消防法處新台幣3000元以下罰鍰，請民眾切勿以身試法。

另，南消三大隊七股消防隊，為了減少公墓火災發生，提倡正確清明掃墓方式，偕同七股區公所在清明連假的第1天於龍山公墓共同進行公墓防火宣導。

▲台南市消防局第三、七大隊消防人員，在清明連假積極宣導防範公墓火警及防火安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

龍山公墓面積遼闊，除了公所的納骨塔，周邊還有許多私人墓地，清明連假預計會湧入眾多掃墓民眾，七股區公所在納骨塔前辦理「清明法會」，配合環保局清潔隊提供「紙錢集中燒」服務，並在入口處及周邊設有多個大型水桶，由消防隊配合注水於水桶內，消防人員現場除了宣導民眾不要在掃墓時燃燒雜草及紙錢等易燃物品外，還發送「水袋」給掃墓民眾，讓民眾能方便取水澆熄餘燼，七股消防隊從3月20日開始，每日編排勤務，在轄內6處公墓地區進行車巡宣導，並針對起火熱點，使用無人機檢視公所相關公墓除草情形，此外七股消防隊於4月5日清明節當天，消防人員也將會同義消在龍山公墓進行駐守警戒及防火宣
導。

▲台南市消防局第三、七大隊消防人員，在清明連假積極宣導防範公墓火警及防火安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市消防局第三、七大隊消防人員，在清明連假積極宣導防範公墓火警及防火安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

七股區公所表示:公所已完成各公墓除草、布置公墓宣導物品，並在公墓路邊懸掛宣導布條及派駐公墓宣導員於清明連假期間進行巡視。並提醒民眾儘管疫情趨緩，清明掃墓民眾也要配合「發燒症狀要注意，配戴口罩多休息」、「線上祭祖已開跑，通行無阻免煩惱」、「清明掃墓派代表，慎終追遠情意好」、「利用平日來掃墓，避免群聚平安度」、「響應紙錢集中燒，實現健康又環保」、「移除紙錢之香腳，舉手之勞火災少」、「祭祖拜拜不燒金，以功代金最誠心」。

▲台南市消防局第三、七大隊消防人員，在清明連假積極宣導防範公墓火警及防火安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

消防局局長李明峯呼籲，清明掃墓請民眾支持「以功代金」服務，並記住「四不二記得」，不任意燒雜草，不隨意丟煙蒂，不讓冥紙飛揚，不放爆竹煙火，記得撲滅餘燼以及記得隨手將垃圾帶走，以為維護環境整潔。

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