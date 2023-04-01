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社會 社會焦點 保障人權

狒狒之死引抵制！六福村連假首日未見人潮　家長曝：行程已定

▲「認下狒狒」網友抵制：再也不去　六福村今日入園現況曝。（圖／記者陳凱力攝）

▲六福村動物園宣布暫停開放。（資料照／記者陳凱力攝）

文／中央社

六福村因狒狒事件挨批，民進黨立委陳瑩、伍麗華昨(3月31日)召開記者會稱要抵制六福村相關企業，「不會帶孩子去六福村」。今天是清明連假首日，六福村果然未見入園遊玩人潮。

六福村的售票口今天上午開園時未見以往連假時的排隊人潮，園方人員接受中央社記者訪問時表示，因連假第一天受人潮南下及天候影響，截至中午12時入園人數約700人左右。 有民眾接受記者聯訪表示，因行程已經訂好，孩子們都很期待，即便下雨也要照原定計畫出遊，對於近日「狒狒之死」議題，希望園方能更重視動物照顧，做好管理。

另有民眾說，透過近日的新聞已知六福村的動物園區已暫時關閉，但兒童節即將到來，已答應要帶小孩入園玩遊樂設施，因此不會受到影響。

▲東非狒狒傷重身亡。（圖／林務局提供）

▲逃出的東非狒狒遭獵人射殺身亡。（圖／林務局提供）

民進黨立委陳瑩、伍麗華昨天召開「六福村提告獵人，只為掩蓋狒狒之亂疏失」記者會指出，呼籲六福村徹底改善管理不當情形，「我們要抵制，我不會帶孩子去六福村、我也不會去相關企業消費」，直到改善為止。陳瑩、伍麗華提出幾項訴求，要求農委會林務局徹底調查六福村是否早知道狒狒逸失，以及林務局應展開密集式稽查、督導新竹縣政府落實盤點六福村內的動物數量等。

對此，六福村回應，對於各方想法，園方表達尊重，也謝謝各界指教；園方針對獵人案已表達立場，目前進入偵查階段，不便發表意見。 六福村官方網站公告，園內非洲部落「猴園區」、「草食區」、「猛獸區」因要進行盤查，暫不對外開放。其餘主題遊樂園區正常開放，包含非洲部落的沙漠風暴、小小驛馬車、親親園等設施。

桃園狒狒27日遭圍捕受槍傷死亡，六福村在28日否認指示獵人開槍，並發布聲明將對獵人提告；29日晚間10時19分發布聲明，坦承狒狒為園區所有並致歉。

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