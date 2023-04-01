關心土城靈恩納骨塔改櫃進度　侯友宜：完工後增1712櫃位

▲新北市長侯友宜關心土城靈恩納骨塔改櫃進度。（圖／新北市民政局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

今（1日）是清明連假首日，新北市長侯友宜上午前往土城公有靈恩納骨塔視察清明祭祀服務情形，並關心改櫃工程進度。土城第四公墓部分土地因劃入土城司法園區區段徵收開發範圍，約有800多門墳墓將於2023年10月底遷葬。侯友宜說，因應土城第四公墓遷葬作業，市府殯葬處進行靈恩納骨塔改櫃工程，完工後將新增1712個櫃位，盼讓先人有安心長眠的好地方。

▲侯友宜參加土城大墓公一年一度的清明祭祀典禮。

民政局表示，為滿足後續遷葬晉塔需求，殯葬處自2023年1月即進行土城靈恩納骨塔改櫃工程，預計於4月底完成，增加1712個櫃位供遷葬之墓主選位，尚未遷葬者可儘速辦理。另外，因應近期塔位需求增加，鶯歌、八里將興建納骨塔，陸續於2026年底、2027年完工，可望新增10萬個塔位，同時各納骨塔也進行空間重劃，啟動改櫃及增設櫃位工程以圓滿市民落葉歸根的期待及需求。

隨後，侯友宜也前往土城大墓公參加清明祭祀典禮，追悼過去在開墾、械鬥中保衛鄉土而犧牲的義民烈士。侯友宜指出，土城大墓公祭祀早年為這塊土地犧牲奉獻的先人，長年來是板橋、土城、中和三區重要的信仰中心，特別抱著感恩的心情來緬懷先人的義行，也期許先人庇佑這塊土地國泰民安、風調雨順。