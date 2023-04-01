新北首位「霹靂女悍將」走入校園　金牌女警教防身術課程秒殺

▲▼女警林家穎到校傳授簡易防身術。（圖／三峽警分局提供）

記者戴上容／新北報導

新北市三峽警分局常訓助教「金牌女警」29歲林家穎，擅長柔道、跆拳技術，過去曾擔任新北首位的霹靂特勤女隊員，之後轉任三峽警分局的常訓助教，她日前受邀前往國立台北大學替在校的男女同學講解「簡易防身術」，她用淺顯易懂的觀念，傳授簡單易學的防身招數，獲得滿堂彩，由於反應相當熱烈，校方還因此要求加開場次。

三峽警分局長許城銘日前率分局幹部拜會國立台北大學學務長胡宜中、副理事長林育騰等人，到學生校園、校外安全的問題，特別是男女學生必須具備的基本防身術及跟騷法法律概念，促成「簡易防身術」及淺談「跟騷法」的宣導活動。

三峽分局指出，29歲女警林家穎，是警專31期畢業，她也是新北市警局首位霹靂特勤女警，在2019年代表警政署參加世界警消運動會的比賽中，奪下跆拳道女子49公斤以下公開組對打金牌、空手道女子公開組型場銀牌，以及跆拳道女子公開組黑帶個人品勢銅牌。2022年轉戰荷蘭世界警察消防運動會，在跆拳道賽事勇奪一金一銀四銅亮眼成績，是名符其實的「金牌警教官」。

林家穎目前擔任第一線執勤員警的常年訓練助教，舉凡射擊、逮捕術、組合警力等訓練工作樣樣難不倒他。此次傳授北大學生時，她也提醒大家應該時刻保有警覺，遇上危機時才能將招式使出來；對於侵犯的對象要給他們「致命一擊」，爭取脫逃機會，更親自下場指導，現場同學都聽得津津有味。

台北大學住輔組長李麗芳表示，這次活動預告張貼出來，立刻就獲得學生相當熱烈的反應，名額秒殺，也希望三峽警分局能加開場次，讓更多的同學能學習到實用的防身技能，不但保護自己，也能保護他人。