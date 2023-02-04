中壢監理站猜燈謎趣　元宵同樂宣導路口停讓安全兔謎

▲中壢監理站元宵猜燈謎趣，宣導路口停讓安全兔謎。（圖／中壢監理站提供）

記者楊淑媛／桃園報導

新竹區監理所中壢監理站為促進道路交通安全，3日在一樓大廳，結合桃園市政府交通局、桃園市政府警察局交通警察大隊、國道公路警察局第一公路警察大隊跨機關辦理「元宵猜燈謎」活動。桃園市議會議長邱奕勝辦公處也提供花燈共襄盛舉，一起宣導路口停讓，安全兔謎！

活動藉由元宵節慶猜燈謎習俗與民眾互動，在歡樂的氣氛當中傳達道路交通安全及推廣汽燃費約定扣款、微型電動二輪車掛牌及路口慢看停、行人停看聽等交通安全相關訊息。新竹區監理所副所長張耀輝更鼓勵民眾參加駕訓班機車訓練，接受完整防禦駕駛教育及騎乘技術，根據統計分析有受訓者較未受訓者可降低違規風險32%，肇事風險減少20%，並於結訓考取駕照後，享有政府補助金額新臺幣1,300元，歡迎多加利用。

新竹區監理所副所長張耀輝特別提醒，微型電動二輪車自111年11月30日起2年內需完成登記、領用、懸掛牌照，逾期未領用者，處罰新臺幣3,600元。為鼓勵已使用中微型電動二輪車提早掛牌納管，至112年12月31日止，使用中微型電動二輪車完成申請掛牌的車主，免收450元的牌照和行照規費，請車主把握時間投保強制險及完成掛牌納管先領先贏。