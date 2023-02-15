景山釀1死5傷！公總開鍘重罰9萬　「肇事若違規將停止部分營運」　

▲勞團曾指控景山集團駕駛排班違法不斷，要求交通部勒令其部分停業或撤銷執照。（資料圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

總公司位桃園的景山交通公司2月13日一天內在國道上發生2起重大車禍，造成1死5傷慘劇，景山雖強調員工沒有超時，不過桃園市勞動局正調查是否有讓司機連續出勤或超時情事，公路總局中壢監理站也已針對景山開鍘，針對景山頻發生死亡事故，從重開罰9萬元，後續警方認定肇事有違規，將停止部分車輛營業。

景山交通公司在貨運業界有不少黑歷史，曾被勞團揭露旗下運輸公司排班，讓司機疲勞駕駛、超時，司機為了趕路超速趕路，被其他貨運業戲稱是「景山航空」，遇到要快閃。由於景山旗下運輸公司肇事造成死傷頻傳，勞團曾赴交通部抗議要求對景山停止部分營業或撤銷營業執照。

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景山集團2月13日一天內連發生2起交通事故，造成1死5傷，兩起肇事原因警方仍在查證中，公路總局中壢監理站也前往景山集團查核。

公路總局中壢監理站表示，2月13日第一起事故大貨車陳姓駕駛為75年次，持合格職業大貨車駕照，104年9月至該公司服務，陳姓駕駛近2年道交違規情形0件；當日出車前酒測符合規定，是否違反勞基法工作時間規定，已請勞動局協助查處；第二起事故大貨車方姓駕駛為76年次，持合格職業聯結車駕照，近2年道交違規情形3件，包括違規停車2件、駕照逾期審驗1件；當日出車前酒測符合規定，至是否違反勞基法工作時間規定，也已請勞動局協助查處。

中壢監理站指出，該2案屬景山集團所屬車輛、駕駛人，中壢站自111年10月起即對景山集團所屬公司特別訂有公司管理指標(KPI)，其中要求「有責死亡事故」應為0件、「5人以上受傷之事故」應為0件。2月13日發生2案肇事已違反上述指標規定，將依公路法分別掣單開罰9千元及9萬元；後續俟警方肇事責任釐清，倘違規有責，將對該公司車輛停止部分營業。