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屏東市兒童楷模表揚大會　千人齊聚場面熱鬧

▲屏東市公所在千禧公園舉行兒童楷模表揚 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲屏東市公所在千禧公園舉行兒童楷模表揚 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東市公所4月1日在千禧公園辦理「屏東市童樂會暨兒童楷模表揚大會」，表揚全市21校456名表現優異的小學生，家長與孩子出席同歡，現場千人齊聚千禧公園，歡慶兒童節，熱鬧滾滾。

▲屏東市公所在千禧公園舉行兒童楷模表揚 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲屏東市公所在千禧公園舉行兒童楷模表揚 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

童樂會暨兒童楷模表揚大會於下午2時半在千禧公園大榕樹下舉行，由瑞光國小太鼓隊及信義國小舞蹈班帶來活力十足的串場表演，活動歡欣洋溢。

與會的地方人士有蘇資婷議員、方一祥議員，李世斌議員、代表會主席蕭國亮及多位市民代表、里長、校長，場面盛大。

周佳琪市長特別感謝李新運、黃建春先生捐贈的獎學金，長久以來支持了許多辛勤的學子，由黃招發老先生代表接受市長的謝意。

周市長逐一頒獎狀給兒童楷模並合影；她向所有小朋友們獻上祝福，並表示孩子是社會向上的希望，每個孩子都充滿無限潛力與可能，盡量發展多元興趣、多嘗試不同的體驗，相信自己有做得到的能力；屏東市公所也會盡力打造能讓孩子快樂成長、開心學習的友善環境。

配合這項活動，會場另有國軍、海巡及慈濟等單位的體驗宣導，及童玩闖關，彈珠檯、套圈圈、沙畫、乒乓球等古早味趣味童玩。

參與的家長說，為了參加市公所的兒童節特別活動，延後了連假出遊行程。能與孩子們一起同樂，小朋友們開心雀躍，也讓爸媽重溫兒時回憶，更能與孩子分享拋開3C可以做的活動，享受溫馨的家庭生活，相當有意義。

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