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日污水處理廠「廢水池漂嬰屍」！　卡過濾網嚇壞清潔工

▲▼ 東部下水処理場。（圖／長崎市政府官網）

▲東部下水処理場出現嬰屍。（圖／長崎市政府官網）

記者王佩翊／編譯

日本長崎縣的一間污水處理廠1日發現一具嬰屍漂流在廢水池中，目前警方尚在查明這名嬰兒的身分、年齡與性別。

根據《長崎電視台》報導，長崎市田中町的東部污水處理廠員工1日上午11時45分在打掃時，突然發現污水池內有一具嬰兒的屍體，因此通報警察與消防人員。據悉，當時嬰兒屍體被卡在用來過濾污水的排水網上。

東部污水處理廠主要負責處理東長崎地區的廢水與污水。警方指出，目前還無法確認死亡嬰兒的身分、年齡以及性別，詳細情況仍待進一步調查。而嬰兒被發現時呈現全裸狀態，初步判斷應該是出生沒多久就死亡。警方懷疑可能是遭人遺棄。

另一方面，京都1月也發生一起嬰兒遺體遺棄事件，一名15歲少女在父母不知情的情況下懷孕生子，並將男嬰用布包裹，丟棄在距離自家約200公尺遠的水渠中。事發後，少女主動向家人坦言產子一事，並稱將男嬰丟棄在河川內。警方循線追查才找到男嬰，但早已沒有生命跡象，送院搶救後，在醫院被宣告死亡。

根據法醫相驗結果，男嬰的死嬰為窒息死，而少女則聲稱，因為孩子死掉了才會把他丟掉。警方表示，少女為外國籍，自2022年開始在日本生活，而男嬰的父親目前仍不知是誰。

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日韓要聞污水處理廠

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