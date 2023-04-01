渣男射後不理逼墮胎！坐月子一毛沒給　她怒「告你強姦」反被判刑

▲女子懷孕後被男友要求墮胎，事後卻消失拒給安胎費，傳訊要錢反挨告。（示意圖／取自免費圖庫pexels）



記者黃資真／高雄報導

高雄一名張姓女子意外懷孕，男友答應她只要墮胎就會幫忙出坐月子等後續費用，怎料事後男友卻人間蒸發，張女氣得傳訊「不給錢就報警說被強姦」，結果反遭告上法院。高雄地院依恐嚇危害安全罪處罰金5000元，宣告緩刑2年。

判決指出，張女意外有了孩子，男友卻不願扶養，要求她墮胎，承諾會給坐月子的安胎費用，後續卻搞消失拒匯錢，身心俱疲的張女一時崩潰，在去年5月23日晚上傳訊「你現在是要一次匯多少給我，不要每天都匯100塊給我，我不是乞丐，還是你匯6000給我，我不管你借還是搶，我真的會叫哥哥幫我出來處理，不然我就叫哥哥陪我去報警說強姦我，你不要在（再）不接哥哥電話。」男友看完，立即拿著手機前往報警提告。

審理時張女否認有任何恐嚇危害安全之犯行，辯護人則稱傳送該訊息只是因墮胎後情緒上的發洩，主觀上沒有要恐嚇的意思。

法官認為，強制性交罪為我國刑法明定之犯罪行為，刑責非輕，若張女報警謊稱遭性侵，已造成對方之名譽嚴重貶損，依一般社會常情，在客觀上顯已足使人心生畏懼；考量張女犯後有意願調解，但男友未到場未能成立調解，犯罪動機僅是為獲得男有正面之善後處理，實有可憫之處，依恐嚇危害安全罪處5000元罰金，得易服勞役，宣告緩刑2年。