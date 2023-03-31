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助金牌國手挺低潮！鄭兆村力拚亞運、林智勝300轟M1　幕後功臣曝

記者許宥孺／高雄報導

高雄長庚運動醫學中心整合專業單位，提供給校園到國家級職業選手客製化的運動醫療服務，每月有近百例相關手術執行，搭配復健治療、身心等各方面協助，讓受傷的選手能迅速重返賽場再創佳績。曾獲團隊協助的標槍國手鄭兆村、中職球星林智勝今日現身分享治療的心路歷程，也同時恭喜高雄長庚獲國家品質標章(SNQ)銅獎殊榮。

▲高雄長庚運動醫學中心獲國家品質標章銅獎殊榮，球星林智勝、標槍國手鄭兆村都曾獲團隊幫助。（圖／記者許宥孺攝）

▲高雄長庚運動醫學中心獲國家品質標章銅獎殊榮，球星林智勝(前排左1)、標槍國手鄭兆村(前排右1)都曾獲團隊幫助。（圖／記者許宥孺攝）

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▲高雄長庚骨科部副教授、運動醫學中心主任周文毅。（圖／記者許宥孺攝）

▲高雄長庚骨科部副教授、運動醫學中心主任周文毅。（圖／記者許宥孺攝）

高雄長庚骨科副教授暨運醫中心主任周文毅表示，運醫中心每月有接近百例的相關手術執行，相關累積豐富的治療成果並有相關的論文發表，是全台最具規模的特色運動訓練中心，透過特色醫療協助，讓選手能迅速回到賽場上再創佳績。

▲▼最讓周文毅醫師印象深刻的畫面是，鄭兆村在麻醉後秒睡。（圖／記者許宥孺攝）

▲鄭兆村分享手術復健過程，今年重回賽場要力拼亞運鑲金。（圖／記者許宥孺攝）

像是標槍國手鄭兆村，「黃金右臂」歷經韌帶全部斷裂，他坦言當時曾想放棄，但經過團隊擬定重建治療計畫後，今年已在港都盃田徑錦標賽獲得金牌，黃金右臂正式宣告回歸，今年將劍指杭州亞運，盼能再為中華隊再拿下金牌。

周文毅則爆料，當時鄭兆村麻醉後對他說，「周董，我對你們有信心」，下秒就呼呼大睡。不過他認為鄭兆村的傷勢在治療上絕對沒問題，加上去年亞運因疫情延期，讓鄭兆村能夠充分修復，所以他對鄭兆村今年亞運的表現是非常期待。

▲周文毅醫師與林智勝聊起復健過程。（圖／記者許宥孺攝）

▲林智勝回想起復健過程，有許多有趣的阿公阿嬤相陪。（圖／記者許宥孺攝）

而中職「全壘打王」林智勝今日也驚喜現身記者會，他分享道，2020年於賽場中因踩壘包導致腳裸受傷，痛到無法行走，最後被抬下場，檢查發現左腳腳踝內外側韌帶全斷裂，原先預計治療過程需花1年多，但經過韌帶修補手術，半年內迅速歸隊。如今，2021年已追平原全壘打王張泰山的289轟，現仍持續堆高紀錄，僅差1轟就能達成300轟里程碑。

林智勝坦言，每次受傷都令他想放棄，不僅看不到歸隊時間，也怕因傷痛而影響運動表現，還好周文毅醫師持續鼓勵他。林智勝也開玩笑地說，「要當一個優秀的運動員，就要經常開刀」，當時他每天早上8點就來復健，雖然過程很枯燥乏味，但認識很多有趣的阿公阿嬤，「知道我吃雞胸肉，就說隔天要帶3盒給我」。

▲▼ 。（圖／記者許宥孺攝）

▲周文毅醫師認為，知名球星、選手都有勇於面對手術的決心 。（圖／記者許宥孺攝）

如何做到讓選手只花費一半的時間就能歸隊？周文毅醫師點出關鍵，除了醫療手術進步、團隊資源整合，重要的是選手的決心，他認為，這些有名的球星都有共同特質，「有勇於面對手術、挺過復健的決心」。

高雄長庚在2001年首創南台灣醫院第一家運動醫學中心，橫跨中西醫療，預防、治療運動傷害；2016年運醫團隊擴建特色運動訓練中心。2014年起持續協助世界大學運動會、亞運與奧運等大型賽事隨隊醫療服務；2018年結合長庚運動醫學公益計劃，將運醫服務向下扎根進駐校園，為國高中校園競技運動員國家提供專業運動醫學服務。

高長運動醫學中心現有33位專業醫護人員，整合運動醫學治療、傷害防護、運動營養、禁藥資訊、心理諮詢等專業，照護層級從國高中校園選手，到甲組層級隊伍、國訓中心，包括職棒隊伍中信兄弟、統一獅、味全龍、台鋼雄鷹，以及職籃高雄鋼鐵人都是服務對象。

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