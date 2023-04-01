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百日施政民調　台南環保施政成果亮眼民眾有感

▲在六都市長施政百日網路好感度調查，在局處單位環保衛生及施政指標市容環境方面，台南市拿下六都第二的好成績。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲在六都市長施政百日網路好感度調查，在局處單位環保衛生及施政指標市容環境方面，台南市拿下六都第二的好成績。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

環保業務與民眾息息相關，施政成果更要讓民眾有感！為落實市長黃偉哲打造宜居城市目標，台南市環保局在市容清潔、打擊污染、把關空品等方面不遺餘力，據銘傳大學網路聲量與新媒體研究中心公布六都市長施政百日網路好感度調查，在局處單位環保衛生及施政指標市容環境方面，台南市拿下六都第二的好成績。

▲在六都市長施政百日網路好感度調查，在局處單位環保衛生及施政指標市容環境方面，台南市拿下六都第二的好成績。（圖／記者林悅翻攝，下同）

原移民署廳舍經修繕後華麗變身為藏金閣二館，市長黃偉哲開箱曝光內部後立即在網路上掀起一陣討論，館內展示阿嬤年代的梳妝台等家具，讓人大開眼界，由沙發皮革邊角料手工製作的小錢包更是吸睛度十足，一曝光就大受好評。

市長黃偉哲表示，施政就是要讓民眾有感，近來公告台南市2023年度淘汰老舊機車及換、新購電動二輪車補助方案，更首度針對設籍台南市12歲以下學童直系血親加碼提供「幼幼」加碼補助，希望藉此體貼家長。

▲在六都市長施政百日網路好感度調查，在局處單位環保衛生及施政指標市容環境方面，台南市拿下六都第二的好成績。（圖／記者林悅翻攝，下同）

在市容清潔方面，環保局去年一整年拆除近28萬件違規小廣告，溝渠隊清溝長度一年相當繞臺灣兩圈。此外，環保局亦積極開辦環境教育列車，用寓教於樂方式，讓環境教育向下扎根。

▲在六都市長施政百日網路好感度調查，在局處單位環保衛生及施政指標市容環境方面，台南市拿下六都第二的好成績。（圖／記者林悅翻攝，下同）

打擊污染犯罪的部分，環保局跨局處成立非法棄置聯合稽查小組，除結合UAV及移動式監視器等科技執法，更結合檢警系統啟動偵辦作業，已查獲22處非法棄置案件。

針對民眾在意的異味問題，環保局不僅獲報後稽查，更主動出擊巡查，針對畜牧業、工廠等對象安排70家次污染防制，從源頭進行異味削減。

空氣品質部分，環保局訂定台南市空品惡化防制措施計畫，針對粒狀污染物、硫氧化物等污染物排放量前50％共60家業者，達成降載減排共識。另，如遇可能會有空品不良情形，均會提早在臉書粉絲專頁提醒民眾加強防護。

環保局長許仁澤表示，包括民眾呼吸到的空氣，走在路上的市容觀瞻都與環保業務有關，未來會戮力執行各項環保永續工作，讓民眾有感，共同朝低碳永續、優質的宜居城市為目標邁進。

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