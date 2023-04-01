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南警掃蕩槍毒　台南、南投緝獲3男持槍毒還偷電纜

▲台南市警歸仁分局查獲梅嫌3人持有改造手槍、毒品及偷竊電纜，訊後依法送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警歸仁分局查獲梅嫌3人持有改造手槍、毒品及偷竊電纜，訊後依法送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警歸仁分局獲報，32歲穆姓及南投縣46歲梅姓男子等2人，涉嫌持有改造手槍，歸仁分局與刑事局及台中市大雅分局共組專案小組進行偵辦，報請台南地檢署檢察官徐書翰指揮偵辦，於3月30日分進合擊，在台南仁德區及南投縣同步緝獲穆、梅等2嫌，起獲槍毒1批，另有1歹徒駕車衝撞員警雖被開槍制止，仍成功竄逃，目前查緝到案中。

▲台南市警歸仁分局查獲梅嫌3人持有改造手槍、毒品及偷竊電纜，訊後依法送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市警歸仁分局查獲梅嫌3人持有改造手槍、毒品及偷竊電纜，訊後依法送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

專案小組除在南投縣查獲梅嫌持有改造手槍1把、子彈及改造工具一批、第一、二級毒品約200多公克並查扣贓款新台幣24萬餘元外；在台南市仁德區查緝過程中，遭到一名犯嫌駕駛車輛衝撞員警，專案人員大膽使用槍械，逕行朝車輛輪胎射擊制止，惟仍遭該犯嫌駕車衝撞逃逸，歸仁分局立即發布攔截圍捕，並迅速在東區發現遭該犯嫌棄置車輛，案經採證後已掌握逃逸歹徒身分，目前積極查緝中。

▲台南市警歸仁分局查獲梅嫌3人持有改造手槍、毒品及偷竊電纜，訊後依法送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲歹徒駕車衝撞員警雖被開槍制止，仍成功竄逃，目前查緝到案中。（下同）

▲台南市警歸仁分局查獲梅嫌3人持有改造手槍、毒品及偷竊電纜，訊後依法送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市警歸仁分局查獲梅嫌3人持有改造手槍、毒品及偷竊電纜，訊後依法送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

另專案小組亦在案發現場查獲穆嫌及56歲江嫌涉嫌持有毒品吸食工具，更在房內發現穆、江2嫌所竊取之電纜線及剪線工具，歸仁分局除破獲槍枝、毒品案件外，也意外破獲偷剪電纜線之民生竊盜案，全案經警詢後依違反槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例及竊盜罪嫌移請台南地檢署偵辦。

▲台南市警歸仁分局查獲梅嫌3人持有改造手槍、毒品及偷竊電纜，訊後依法送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市警歸仁分局查獲梅嫌3人持有改造手槍、毒品及偷竊電纜，訊後依法送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

歸仁分局長邱顯良表示，專案小組執行任務，順利查獲犯嫌同時非法持有槍枝及毒品，分局希望透過警民合作模式，強力執行清源2.0專案，民眾若發現可疑犯罪徵候，可立即向警方反映，以利即時遏止犯罪，淨化社會治安，守護民眾安全。

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