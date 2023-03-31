台南警官涉「性騷擾女房仲」　遭檢察官聲押

▲台南一名警官，涉嫌對女房仲性騷與跟騷。（圖／記者林悅攝）



記者林悅、林彥臣／台南報導

台南市分局受理轄內1位女房仲報案跟蹤騷擾防制法案件，因被指控涉案人係台南市警局警員，警方十分慎重依法受理查處，除傳喚到案說明，於31日依法開立約制告誡行為人林嫌外，偵訊後於下午4時許，全案移送台南地檢署偵辦。

據了解，被指控涉案的林姓員警係「中年人」，被害人指控林嫌持續糾纏且不斷利用通訊軟體傳送訊息騷擾被害人，並至被害人工作處所騷擾的行為，令被害人感到身心俱疲，感覺惶恐不敢出門上班，最後才在親友陪同下向警方報案。

所轄永康分局獲報後，除立即成立專案小組查處外，並秉持不掩飾、不庇護的態度從嚴、從速追查究責，且顧及林嫌具警職身分因素，從嚴偵處勿枉勿縱，於31日依法開立書面告誡，約制告誡行為人林嫌外，且於偵詢後於下午4時許隨案移送台南地方檢察署偵辦。台南市警局表示，將依檢方後續偵查結果如何，從嚴處理。

林姓員警涉犯性騷防治法與跟蹤騷擾防制法案件，經檢察官訊問後，認林姓員警犯嫌重大，且有串證及反覆實施性騷擾行為之虞，依刑事訴訟法第101條第1項第2款及同法第101-1條第1項第2款，向法院聲請羈押禁見