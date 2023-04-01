　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

馬英九祖父馬立安之墓畫面曝光　等了73年！與4姐妹回鄉祭祖　

記者任以芳／長沙報導

等了73年！馬前總統與4名姐妹，今（1）日即將返回祖輩居住的湖南湘潭縣祭祖，老家村莊親友十分期待這位來自台灣老鄉。當地民眾也提供《東森新媒體ETtoday》現場情況，村莊特地鋪設柏油馬路，馬英九祖父馬立安的墓碑打掃整理，旁邊假設兩塊木板高台用於祭祖，幾天前村莊有維安警力進駐，氣氛嚴肅，村民拍攝都會被問身份。

前總統馬英九12天訪陸行程，最重要任務就是回老家祭祖，等待73年，終於能返回祖輩生活地方。他同時也是1949年兩岸分治後，第一位卸任總統踏上大陸土地，深具意義。

馬英九父親馬鶴凌老家位於湖南湘潭茶恩寺鎮雙陽村，根據村民提供畫面顯示，馬英九祖父馬立安之墓位於廣闊的田中央，墓前有兩顆高大長青的松柏樹，整體看上去十分的低調肅穆。旁邊站一群人都是當地相關領導，昨天特地驗收現場，測試新搭建的木板高台耐壓程度。

▲▼ 馬英九父親馬鶴凌老家位於湖南湘潭茶恩寺鎮雙陽村 。（圖／民眾提供）

▲ 馬前總統祖父馬立安的墓碑。（圖／民眾提供）

▲▼ 馬英九父親馬鶴凌老家位於湖南湘潭茶恩寺鎮雙陽村 。（圖／民眾提供）

▲ 馬立安的之墓重新打理。（圖／民眾提供）

提供畫面的村民告訴記者，大約10多天前，老家親友被通知馬英九要來了，大家都好興奮，之前馬家親友曾發出邀請，礙於馬英九身份問題無法前來，這次終於成行，村子裡幾乎全部動起來，鋪設一條新的柏油馬路，通往馬立安之墳。

據了解，馬立安漢白玉石碑的碑文書刻著「顯考馬公大基老大人之墓」，立於「民國17年戊辰歲冬月」，後人落款可見「英九」兩個字，平時每逢清明時節等重要節日，都是村裡親友負責打理。

▲▼ 馬英九父親馬鶴凌老家位於湖南湘潭茶恩寺鎮雙陽村 。（圖／民眾提供）

▲▼ 馬英九父親馬鶴凌老家位於湖南湘潭茶恩寺鎮雙陽村 。（圖／民眾提供）

▲ 馬前總統祖父馬立安當年做很多善事。（圖／民眾提供）

畫面還，還有一處關於馬英九祖父馬立安歷史遺跡，是清朝時期捐資修建義渡的石碑文，始於咸豐年間，馬英九祖父馬立安名字出現在宣統二年的「義渡加捐」的碑文裡，據悉當年馬立安是鄉里間的大善人，做了很多好事。

馬英九2008年當選總統那一年，當地鄉民為了保護文物，蓋了一個亭子，題名「書善亭」，把多塊碑文拼在一起放在亭子裡保護，平時這邊是村民休息聊天地方。

提供畫面的民眾說，好幾年前馬英九的姐姐曾回來祭祖，如今大家終於盼到馬英九與4位姐妹一起回老家，5人同聚代替逝去父母回鄉表示孝心，十分難得，大家都很期待想看看馬英九真正樣貌。

▼村民集資修建書善亭。（圖／民眾提供）

▲▼ 馬英九父親馬鶴凌老家位於湖南湘潭茶恩寺鎮雙陽村 。（圖／民眾提供）

▲▼ 馬英九父親馬鶴凌老家位於湖南湘潭茶恩寺鎮雙陽村 。（圖／民眾提供）

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
快訊／南北凌晨連2震！屏東4.3地震　2分鐘後苗栗搖晃規模4

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

英九訪陸／回老家湘潭祭祖！　南嶽忠烈祠「歹」少一點隱藏寓意

馬英九祖父馬立安之墓畫面曝光　等了73年！與4姐妹回鄉祭祖　

利率4.25%！她定存4400萬進銀行　想領才知「要等82年」

馬英九參訪母親秦厚修母校被追星　向長沙民眾高呼：謝謝大家！

母女家門口被殘殺亡！母親已「懷孕6個月」　38歲男埋伏殘殺至親

比新娘更吸睛！超正伴娘「絕美顏值」壓全場　親友狂拍照

博鰲亞洲論壇閉幕　李保東：各方取得共識「必須保持穩定開放」

日本外相林芳正4月1日至2日訪中　將與習近平會面

人妻離婚！遭婆婆提告索討44萬：幫妳帶孩8年　法院判決出爐

宋濤陪同馬英九搭車畫面曝光！　2人對坐稱讚：大陸高鐵寬敞舒適

小主人找比特犬「互碰鼻子」　被牠溫柔回應逗樂！網融化

和萌貓合唱《烏梅子醬》　牠完美對拍沒走音：喵~ 片

工人遭埋！弟衝現場「救哥哥」　徒手扛鐵板、搬雜物至少6hrs

天母40年「茉莉小吃店」熄燈　湧人潮排隊搶吃最後回憶！

萌娃牽錯人丟爹在後面　抬頭確認不是爸秒放手

張惠妹激瘦登場！飆《血腥愛情故事》　「開深V+曬鉛筆腿」睽違6年唱回高雄

哈孝遠妻控訴大姑：想佔有她孩子　遭哈平遠反擊「欠債被黑道盯上」！

婦持區間票硬搭普悠瑪　被揪氣喊：觀音遮我眼

六月手機遭兒子「破解密碼」　「刷一萬儲值遊戲」嘆：每天諜對諜

排果皮是真的！六福村狒狒圍一圈用餐　吃完不亂丟「整齊擺放」

英九訪陸／回老家湘潭祭祖！　南嶽忠烈祠「歹」少一點隱藏寓意

馬英九祖父馬立安之墓畫面曝光　等了73年！與4姐妹回鄉祭祖　

利率4.25%！她定存4400萬進銀行　想領才知「要等82年」

馬英九參訪母親秦厚修母校被追星　向長沙民眾高呼：謝謝大家！

母女家門口被殘殺亡！母親已「懷孕6個月」　38歲男埋伏殘殺至親

比新娘更吸睛！超正伴娘「絕美顏值」壓全場　親友狂拍照

博鰲亞洲論壇閉幕　李保東：各方取得共識「必須保持穩定開放」

日本外相林芳正4月1日至2日訪中　將與習近平會面

人妻離婚！遭婆婆提告索討44萬：幫妳帶孩8年　法院判決出爐

宋濤陪同馬英九搭車畫面曝光！　2人對坐稱讚：大陸高鐵寬敞舒適

英九訪陸／回老家湘潭祭祖！　南嶽忠烈祠「歹」少一點隱藏寓意

快訊／清明連假首日「國道2段紫爆」　桃-竹、中和-龍潭塞爆

攜手高通　華晶科推出AI行車記錄器搶進商業車隊市場

過境紐約見政要　蔡英文與美眾議院少數黨領袖會談

清明連假首日「中部以北」有雷雨！　明起暖熱如夏35℃

獨行俠「沒留他」註定本季失敗？　厄文坦言球隊現況混亂

季中跳槽太陽是解脫？杜蘭特：我終生感激籃網

今國道車潮爆大量！防7魔王路段　國5天未亮就塞「恐連堵12小時」

資策會與阿根廷軟體產業協會簽署MOU　開拓南美洲市場商機

4月新措施一次看　普發6000元入帳、電價漲11％

「工讀生心機重」中空裝短熱褲 　老闆「凍未條」她晉升老闆娘

大陸熱門新聞

定存4400萬　想領才知要等82年

母女家門口被殘殺亡！38歲男埋伏殘殺至親

超正伴娘「顏值」壓全場　親友狂拍照

20多歲妹酒後背靠大樓護欄　下秒斷裂當場摔死！

馬英九祖父馬立安之墓畫面曝光

客戶嫌剪太醜　理髮師菜刀斷她頭

馬英九和宋濤搭高鐵曝光！　

人妻離婚！遭婆婆提告索討44萬：幫妳帶孩8年

長沙民眾熱烈歡迎！馬英九高呼：謝謝大家

妹子鼻尖發灰被勸「房事不宜多」　一照鏡子喊：救命啊

長髮妹去爬泰山！回家「褲子鬆了」瘦近3kg

和女友開房半夜被摸醒！　他睜眼和陌生男四目相對

5歲童遭虐到雙腿截肢！一見親爸淚訴：媽媽對我不好

國台辦：取消兩岸航班48小時PCR證明

更多熱門

相關新聞

馬英九下半年將訪美？　馬辦回應了

馬英九下半年將訪美？　馬辦回應了

前總統馬英九正在中國訪問，外傳他今年下半年將帶領馬英九基金會「大九學堂」年輕學員出訪美國。馬英九辦公室今天回應，訊息錯誤，目前無此規劃。

華爾街日報：蔡訪美與馬訪中成對比

華爾街日報：蔡訪美與馬訪中成對比

長沙民眾熱烈歡迎！馬英九高呼：謝謝大家

長沙民眾熱烈歡迎！馬英九高呼：謝謝大家

馬英九和宋濤搭高鐵曝光！　

馬英九和宋濤搭高鐵曝光！　

馬英九稱武漢包機「台灣造成中國困擾」　綠營：侯友宜、朱立倫認同？

馬英九稱武漢包機「台灣造成中國困擾」　綠營：侯友宜、朱立倫認同？

關鍵字：

馬英九祭祖元首大陸

讀者迴響

熱門新聞

民營銀行搶發6000！中信、台新今入帳

1年報案1318次！暴警鐵橇破門　私刑上銬封口

快訊／銀行可提前發6000　免等4／6

普發現金6千！中華郵政宣布提早4/2入帳　「400多萬人受惠」

女看五月天回家！捷運內喘不過氣命危

定存4400萬　想領才知要等82年

母女家門口被殘殺亡！38歲男埋伏殘殺至親

大腸癌7徵兆細節曝光！　醫憂「最後1種」很可怕

明天雨更猛！清明連假降雨熱區出爐

劉書宏牽手斯亞！曝3年前沒發展主因：身邊有茵聲

超正伴娘「顏值」壓全場　親友狂拍照

日男大生砍殺雙親　妹崩潰見2人倒血泊

本土劇女星爬山「穿超辣」！

快訊／8公股銀行明發6000元　逾百萬幸運兒可拿到

中信銀宣布「提前發6千」　最快入帳時間曝

更多

最夯影音

更多
小主人找比特犬「互碰鼻子」　被牠溫柔回應逗樂！網融化

小主人找比特犬「互碰鼻子」　被牠溫柔回應逗樂！網融化
和萌貓合唱《烏梅子醬》　牠完美對拍沒走音：喵~ 片

和萌貓合唱《烏梅子醬》　牠完美對拍沒走音：喵~ 片

工人遭埋！弟衝現場「救哥哥」　徒手扛鐵板、搬雜物至少6hrs

工人遭埋！弟衝現場「救哥哥」　徒手扛鐵板、搬雜物至少6hrs

天母40年「茉莉小吃店」熄燈　湧人潮排隊搶吃最後回憶！

天母40年「茉莉小吃店」熄燈　湧人潮排隊搶吃最後回憶！

萌娃牽錯人丟爹在後面　抬頭確認不是爸秒放手

萌娃牽錯人丟爹在後面　抬頭確認不是爸秒放手

熱門快報

2023好朋友春日趴早鳥禮

2023好朋友春日趴早鳥禮

即日起至4/14(五)，快來報名春日趴早鳥禮，即有機會獲得精美小禮喔!

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面