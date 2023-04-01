馬英九祖父馬立安之墓畫面曝光　等了73年！與4姐妹回鄉祭祖　

記者任以芳／長沙報導

等了73年！馬前總統與4名姐妹，今（1）日即將返回祖輩居住的湖南湘潭縣祭祖，老家村莊親友十分期待這位來自台灣老鄉。當地民眾也提供《東森新媒體ETtoday》現場情況，村莊特地鋪設柏油馬路，馬英九祖父馬立安的墓碑打掃整理，旁邊假設兩塊木板高台用於祭祖，幾天前村莊有維安警力進駐，氣氛嚴肅，村民拍攝都會被問身份。

前總統馬英九12天訪陸行程，最重要任務就是回老家祭祖，等待73年，終於能返回祖輩生活地方。他同時也是1949年兩岸分治後，第一位卸任總統踏上大陸土地，深具意義。

馬英九父親馬鶴凌老家位於湖南湘潭茶恩寺鎮雙陽村，根據村民提供畫面顯示，馬英九祖父馬立安之墓位於廣闊的田中央，墓前有兩顆高大長青的松柏樹，整體看上去十分的低調肅穆。旁邊站一群人都是當地相關領導，昨天特地驗收現場，測試新搭建的木板高台耐壓程度。

▲ 馬前總統祖父馬立安的墓碑。（圖／民眾提供）

▲ 馬立安的之墓重新打理。（圖／民眾提供）

提供畫面的村民告訴記者，大約10多天前，老家親友被通知馬英九要來了，大家都好興奮，之前馬家親友曾發出邀請，礙於馬英九身份問題無法前來，這次終於成行，村子裡幾乎全部動起來，鋪設一條新的柏油馬路，通往馬立安之墳。

據了解，馬立安漢白玉石碑的碑文書刻著「顯考馬公大基老大人之墓」，立於「民國17年戊辰歲冬月」，後人落款可見「英九」兩個字，平時每逢清明時節等重要節日，都是村裡親友負責打理。

▲ 馬前總統祖父馬立安當年做很多善事。（圖／民眾提供）

畫面還，還有一處關於馬英九祖父馬立安歷史遺跡，是清朝時期捐資修建義渡的石碑文，始於咸豐年間，馬英九祖父馬立安名字出現在宣統二年的「義渡加捐」的碑文裡，據悉當年馬立安是鄉里間的大善人，做了很多好事。

馬英九2008年當選總統那一年，當地鄉民為了保護文物，蓋了一個亭子，題名「書善亭」，把多塊碑文拼在一起放在亭子裡保護，平時這邊是村民休息聊天地方。

提供畫面的民眾說，好幾年前馬英九的姐姐曾回來祭祖，如今大家終於盼到馬英九與4位姐妹一起回老家，5人同聚代替逝去父母回鄉表示孝心，十分難得，大家都很期待想看看馬英九真正樣貌。

▼村民集資修建書善亭。（圖／民眾提供）