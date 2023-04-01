　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

英九訪陸／回老家湘潭祭祖！　南嶽忠烈祠「歹」少一點隱藏寓意

記者任以芳／長沙報導

等了73年！馬前總統與4名姐妹，今（1）日即將返回祖輩居住的湖南湘潭縣祭祖， 當地馬家親友十分興奮，大約一星期前開始整理馬英九祖父馬立安的之碑，上午完成祭祀掃墓後，馬英九前往南嶽忠烈祠祭祀國民黨抗戰英魂，當年蔣介石款署的匾額「忠烈祠」保存至今，其中「烈」字的「歹」少了一點，象徵戰爭烈士犧牲能少一點。

前總統馬英九12天訪陸行程，最重要任務就是回老家祭祖，等待73年，今終於能返回祖輩生活地方。他同時也是1949年兩岸分治後，第一位卸任總統踏上大陸土地，深具意義。

▲▼ 馬英九父親馬鶴凌老家位於湖南湘潭茶恩寺鎮雙陽村 。（圖／民眾提供）

▲馬英九祖父馬立安之墓位於湖南湘潭茶恩寺鎮雙陽村 。（圖／民眾提供）

馬英九慎終追遠回老家祭祖

馬英九父親馬鶴凌老家位於湖南湘潭茶恩寺鎮雙陽村，根據民眾提供《東森新媒體ETtoday》畫面顯示，馬英九祖父馬立安之墓位於廣闊的田中央，墓前有兩顆高大長青的松柏樹，整體看上去十分的低調肅穆。

昨天當地官員特地驗收現場，測試新搭建的木板高台耐壓程度，前面擺放祭祀用供桌用紅布蓋住。一星期前，村莊特地鋪設柏油馬路，打掃整理馬英九祖父馬立安的之墓，漢白玉石碑的碑文書刻著「顯考馬公大基老大人之墓」，立於「民國17年戊辰歲冬月」，後人落款有「英九」兩個字。

村莊裡還有一處馬英九祖父馬立安歷史遺跡「書善亭」，是清朝咸豐年間時期捐資修建義渡的石碑文，馬英九祖父馬立安名字出現在宣統二年的「義渡加捐」的碑文裡，馬立安生前做了很多貢獻鄉里善事，讓村民感念至今。

▲▼ 湖南專題、何公館、蔣公 、衣櫃 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 南嶽忠烈祠匾額款署蔣中正，原件保留至今。（圖／記者任以芳攝）

馬英九前往南嶽忠烈祠祭祀抗戰英魂

馬英九祭祖後，下午直奔距離老家湘潭有2小時車程的衡山，這裏有一座建築最早、規模最大的抗日戰爭紀念忠烈祠，也是國民政府在大陸唯一的紀念抗戰烈士建造的大型陵園，1996年被大陸列為全國重點文物保護單位。

1938年，國共兩黨召開的「第一次南嶽軍事會議」，許多將領認為陣亡官兵暴屍戰場無法掩埋，希望為烈士尋覓安息地方，蔣介石決定修建烈士公墓。1943年，南嶽忠烈祠落成，張自忠、戴安瀾等38名將領成為第一批入祠烈士

忠烈祠祭祀主場地-享堂神殿，大門上方懸掛著鎏金匾額「忠烈祠」，款署蔣中正，這是當時蔣介石親筆題寫的原物，依然保留至今。其中「烈」字中的「歹」少了一點，希望戰爭裡烈士能犧牲『少一點』。也有人解讀，書法少一點是藝術表現。」

忠烈祠保存至今成為南嶽重要歷史古蹟，兩岸交流最鼎盛時期，前國民黨前主席連戰和夫人連方瑀、國民黨榮譽主席吳伯雄都曾來參訪獻花。成為兩岸紀念歷史的重要指標古蹟。

▼ 「烈」字中的「歹」少了一點，暗藏悲傷寓意 。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 湖南專題、何公館、蔣公 、衣櫃 。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 湖南專題、何公館、蔣公 、衣櫃 。（圖／記者任以芳攝）

▲大陸方面還原當年會客聽樣貌，高掛青天版日滿地紅國旗 。（圖／記者任以芳攝）

何公館-蔣介石衡山指揮所

根據馬辦行程提供，「大九學堂」學員會去衡山參觀，這裡有一處實景還原的「何公館」，也是當年蔣介石開會討論作戰的地方。裡面的軍事會議廳有一條長桌、九張椅子，牆上還掛著仿制的《中華民國軍事委員會對日作戰圖》。

會議室另一端是會客室，牆上懸掛國父孫中山畫像和當年遺言「革命尚未成功，同志仍須努力」，中華民國國旗和國民黨黨旗也被保留下來，牆上還有一張照片引人注意，蔣宋夫妻從一扇小門走出來，表情嚴肅，原來當時正驚險逃生。

▼ 蔣介石夫妻逃生情景。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 湖南專題、何公館、蔣公 、衣櫃 。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 湖南專題、何公館、蔣公 、衣櫃 。（圖／記者任以芳攝）

▲蔣介石秘密逃生衣櫃 。（圖／記者任以芳攝）

1938年11月9日蔣中正籌備第一次軍事會，日軍派出軍機在南嶽上空投彈掃射，蔣介石夫妻和與會官員透過秘密通道緊急撤退，攝影官留下當時大夥緊急逃生畫面，意外揭秘衣櫃逃生口通道。

《東森新媒體ETtoday》記者曾經前往採訪，蔣介石秘密逃生衣櫃極少人知情，與現場兩個普通木衣櫃有關聯。右邊衣櫃打開正常，左邊衣櫃是掛大衣的地方，但後方大有玄機，是一塊隱藏的活動式木板，用力推開出現一條秘密通道直奔「何公館」後方地下防空洞。

據了解，蔣介石在南嶽指揮全國抗戰期間，為避日機轟炸，曾臨時在洞中召開高級將領會議，也就是著名的衡山指揮所，直到今日台灣的軍事指揮機關仍然沿用這個名稱。

▼ 「何公館」蔣介石討論作戰會議室。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 湖南專題、何公館、蔣公 、衣櫃 。（圖／記者任以芳攝）

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
台灣唯一1人！大聯盟開季國際球員　張育成被點名
10銀行今入帳6000元　ATM卡1關鍵多等9天
國道「追蹤導彈」競速賓士A45　影片曝！失控擦BMW後拖4道
陳零九深夜切割「九茶」　原因曝光！前女友也出聲了
台中女「綠燈右轉」遭開單！　行車紀錄器曝光掀論戰：釣魚？
民營銀行搶發6000！中信、台新今入帳　最快17:00前收到

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

英九訪陸／回老家湘潭祭祖！　南嶽忠烈祠「歹」少一點隱藏寓意

馬英九祖父馬立安之墓畫面曝光　等了73年！與4姐妹回鄉祭祖　

利率4.25%！她定存4400萬進銀行　想領才知「要等82年」

馬英九參訪母親秦厚修母校被追星　向長沙民眾高呼：謝謝大家！

母女家門口被殘殺亡！母親已「懷孕6個月」　38歲男埋伏殘殺至親

比新娘更吸睛！超正伴娘「絕美顏值」壓全場　親友狂拍照

博鰲亞洲論壇閉幕　李保東：各方取得共識「必須保持穩定開放」

日本外相林芳正4月1日至2日訪中　將與習近平會面

人妻離婚！遭婆婆提告索討44萬：幫妳帶孩8年　法院判決出爐

宋濤陪同馬英九搭車畫面曝光！　2人對坐稱讚：大陸高鐵寬敞舒適

小主人找比特犬「互碰鼻子」　被牠溫柔回應逗樂！網融化

和萌貓合唱《烏梅子醬》　牠完美對拍沒走音：喵~ 片

工人遭埋！弟衝現場「救哥哥」　徒手扛鐵板、搬雜物至少6hrs

天母40年「茉莉小吃店」熄燈　湧人潮排隊搶吃最後回憶！

萌娃牽錯人丟爹在後面　抬頭確認不是爸秒放手

張惠妹激瘦登場！飆《血腥愛情故事》　「開深V+曬鉛筆腿」睽違6年唱回高雄

哈孝遠妻控訴大姑：想佔有她孩子　遭哈平遠反擊「欠債被黑道盯上」！

婦持區間票硬搭普悠瑪　被揪氣喊：觀音遮我眼

六月手機遭兒子「破解密碼」　「刷一萬儲值遊戲」嘆：每天諜對諜

幼貓「被車撞癱」淋雨3天　獲救後埋頭猛吃安心甜睡

英九訪陸／回老家湘潭祭祖！　南嶽忠烈祠「歹」少一點隱藏寓意

馬英九祖父馬立安之墓畫面曝光　等了73年！與4姐妹回鄉祭祖　

利率4.25%！她定存4400萬進銀行　想領才知「要等82年」

馬英九參訪母親秦厚修母校被追星　向長沙民眾高呼：謝謝大家！

母女家門口被殘殺亡！母親已「懷孕6個月」　38歲男埋伏殘殺至親

比新娘更吸睛！超正伴娘「絕美顏值」壓全場　親友狂拍照

博鰲亞洲論壇閉幕　李保東：各方取得共識「必須保持穩定開放」

日本外相林芳正4月1日至2日訪中　將與習近平會面

人妻離婚！遭婆婆提告索討44萬：幫妳帶孩8年　法院判決出爐

宋濤陪同馬英九搭車畫面曝光！　2人對坐稱讚：大陸高鐵寬敞舒適

TOYOTA「新人體模擬系統」完成開發！有效精進自駕輔助、被動安全

樂高「經典Defender 90」搶先開箱！重裝越野休旅8千元有找

清明連假小學生遊兒童樂園免門票　4／1~4／4看夜間煙火秀

12歲以下免費吃！盤點飯店Buffet兒童連假優惠　這家未滿130公分不用錢

限時2天！超商超狂「5元奶茶」開賣了　哈根達斯雪糕下殺58元

新店豪宅流標2年「終於有人要」　原屋主持有6年慘賠1368萬

台灣唯一1人！大聯盟開季國際球員　張育成被點名

「淡水河棄屍」特搜！　棄屍犯自作聰明狼狽遭逮

領6000元先跑！10銀行今入帳　ATM卡1關鍵多等9天

小三戴正宮戒指示威　嫌「下面臭傳染給我」！夫拿2千萬房產求和

司機爆頭亡救到一半「白影」1秒飄出　影片曝光網驚：靈魂出竅

大陸熱門新聞

定存4400萬　想領才知要等82年

母女家門口被殘殺亡！38歲男埋伏殘殺至親

超正伴娘「顏值」壓全場　親友狂拍照

20多歲妹酒後背靠大樓護欄　下秒斷裂當場摔死！

和女友開房半夜被摸醒！　他睜眼和陌生男四目相對

馬英九祖父馬立安之墓畫面曝光

南嶽忠烈祠匾額藏悲傷寓意　

客戶嫌剪太醜　理髮師菜刀斷她頭

妹子鼻尖發灰被勸「房事不宜多」　一照鏡子喊：救命啊

長沙民眾熱烈歡迎！馬英九高呼：謝謝大家

馬英九和宋濤搭高鐵曝光！　

人妻離婚！遭婆婆提告索討44萬：幫妳帶孩8年

長髮妹去爬泰山！回家「褲子鬆了」瘦近3kg

5歲童遭虐到雙腿截肢！一見親爸淚訴：媽媽對我不好

更多熱門

相關新聞

馬英九祖父馬立安之墓畫面曝光

馬英九祖父馬立安之墓畫面曝光

等了73年！馬前總統與4名姐妹，今（1）日即將返回祖輩居住的湖南湘潭縣祭祖，老家村莊親友十分期待這位來自台灣老鄉。當地民眾也提供《東森新媒體ETtoday》現場情況，村莊特地鋪設柏油馬路，馬英九祖父馬立安的墓碑打掃整理，旁邊架設兩塊木板高台用於祭祖，幾天前村莊有維安警力進駐，氣氛嚴肅，村民拍攝都會被問身份。

馬英九下半年將訪美？　馬辦回應了

馬英九下半年將訪美？　馬辦回應了

華爾街日報：蔡訪美與馬訪中成對比

華爾街日報：蔡訪美與馬訪中成對比

長沙民眾熱烈歡迎！馬英九高呼：謝謝大家

長沙民眾熱烈歡迎！馬英九高呼：謝謝大家

馬英九和宋濤搭高鐵曝光！　

馬英九和宋濤搭高鐵曝光！　

關鍵字：

馬英九祭祖元首大陸南嶽忠烈祠

讀者迴響

熱門新聞

民營銀行搶發6000！中信、台新今入帳

1年報案1318次！暴警鐵橇破門　私刑上銬封口

快訊／銀行可提前發6000　免等4／6

普發現金6千！中華郵政宣布提早4/2入帳　「400多萬人受惠」

定存4400萬　想領才知要等82年

女看五月天回家！捷運內喘不過氣命危

母女家門口被殘殺亡！38歲男埋伏殘殺至親

明天雨更猛！清明連假降雨熱區出爐

大腸癌7徵兆細節曝光！　醫憂「最後1種」很可怕

劉書宏牽手斯亞！曝3年前沒發展主因：身邊有茵聲

本土劇女星爬山「穿超辣」！

超正伴娘「顏值」壓全場　親友狂拍照

日男大生砍殺雙親　妹崩潰見2人倒血泊

快訊／8公股銀行明發6000元　逾百萬幸運兒可拿到

中信銀宣布「提前發6千」　最快入帳時間曝

更多

最夯影音

更多
小主人找比特犬「互碰鼻子」　被牠溫柔回應逗樂！網融化

小主人找比特犬「互碰鼻子」　被牠溫柔回應逗樂！網融化
和萌貓合唱《烏梅子醬》　牠完美對拍沒走音：喵~ 片

和萌貓合唱《烏梅子醬》　牠完美對拍沒走音：喵~ 片

工人遭埋！弟衝現場「救哥哥」　徒手扛鐵板、搬雜物至少6hrs

工人遭埋！弟衝現場「救哥哥」　徒手扛鐵板、搬雜物至少6hrs

天母40年「茉莉小吃店」熄燈　湧人潮排隊搶吃最後回憶！

天母40年「茉莉小吃店」熄燈　湧人潮排隊搶吃最後回憶！

萌娃牽錯人丟爹在後面　抬頭確認不是爸秒放手

萌娃牽錯人丟爹在後面　抬頭確認不是爸秒放手

熱門快報

2023好朋友春日趴早鳥禮

2023好朋友春日趴早鳥禮

即日起至4/14(五)，快來報名春日趴早鳥禮，即有機會獲得精美小禮喔!

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面