英九訪陸／回老家湘潭祭祖！　南嶽忠烈祠「歹」少一點隱藏寓意

記者任以芳／長沙報導

等了73年！馬前總統與4名姐妹，今（1）日即將返回祖輩居住的湖南湘潭縣祭祖， 當地馬家親友十分興奮，大約一星期前開始整理馬英九祖父馬立安的之碑，上午完成祭祀掃墓後，馬英九前往南嶽忠烈祠祭祀國民黨抗戰英魂，當年蔣介石款署的匾額「忠烈祠」保存至今，其中「烈」字的「歹」少了一點，象徵戰爭烈士犧牲能少一點。

前總統馬英九12天訪陸行程，最重要任務就是回老家祭祖，等待73年，今終於能返回祖輩生活地方。他同時也是1949年兩岸分治後，第一位卸任總統踏上大陸土地，深具意義。

▲馬英九祖父馬立安之墓位於湖南湘潭茶恩寺鎮雙陽村 。（圖／民眾提供）

馬英九慎終追遠回老家祭祖

馬英九父親馬鶴凌老家位於湖南湘潭茶恩寺鎮雙陽村，根據民眾提供《東森新媒體ETtoday》畫面顯示，馬英九祖父馬立安之墓位於廣闊的田中央，墓前有兩顆高大長青的松柏樹，整體看上去十分的低調肅穆。

昨天當地官員特地驗收現場，測試新搭建的木板高台耐壓程度，前面擺放祭祀用供桌用紅布蓋住。一星期前，村莊特地鋪設柏油馬路，打掃整理馬英九祖父馬立安的之墓，漢白玉石碑的碑文書刻著「顯考馬公大基老大人之墓」，立於「民國17年戊辰歲冬月」，後人落款有「英九」兩個字。

村莊裡還有一處馬英九祖父馬立安歷史遺跡「書善亭」，是清朝咸豐年間時期捐資修建義渡的石碑文，馬英九祖父馬立安名字出現在宣統二年的「義渡加捐」的碑文裡，馬立安生前做了很多貢獻鄉里善事，讓村民感念至今。

▲ 南嶽忠烈祠匾額款署蔣中正，原件保留至今。（圖／記者任以芳攝）

馬英九前往南嶽忠烈祠祭祀抗戰英魂

馬英九祭祖後，下午直奔距離老家湘潭有2小時車程的衡山，這裏有一座建築最早、規模最大的抗日戰爭紀念忠烈祠，也是國民政府在大陸唯一的紀念抗戰烈士建造的大型陵園，1996年被大陸列為全國重點文物保護單位。

1938年，國共兩黨召開的「第一次南嶽軍事會議」，許多將領認為陣亡官兵暴屍戰場無法掩埋，希望為烈士尋覓安息地方，蔣介石決定修建烈士公墓。1943年，南嶽忠烈祠落成，張自忠、戴安瀾等38名將領成為第一批入祠烈士

忠烈祠祭祀主場地-享堂神殿，大門上方懸掛著鎏金匾額「忠烈祠」，款署蔣中正，這是當時蔣介石親筆題寫的原物，依然保留至今。其中「烈」字中的「歹」少了一點，希望戰爭裡烈士能犧牲『少一點』。也有人解讀，書法少一點是藝術表現。」

忠烈祠保存至今成為南嶽重要歷史古蹟，兩岸交流最鼎盛時期，前國民黨前主席連戰和夫人連方瑀、國民黨榮譽主席吳伯雄都曾來參訪獻花。成為兩岸紀念歷史的重要指標古蹟。

▼ 「烈」字中的「歹」少了一點，暗藏悲傷寓意 。（圖／記者任以芳攝）

▲大陸方面還原當年會客聽樣貌，高掛青天版日滿地紅國旗 。（圖／記者任以芳攝）

何公館-蔣介石衡山指揮所

根據馬辦行程提供，「大九學堂」學員會去衡山參觀，這裡有一處實景還原的「何公館」，也是當年蔣介石開會討論作戰的地方。裡面的軍事會議廳有一條長桌、九張椅子，牆上還掛著仿制的《中華民國軍事委員會對日作戰圖》。

會議室另一端是會客室，牆上懸掛國父孫中山畫像和當年遺言「革命尚未成功，同志仍須努力」，中華民國國旗和國民黨黨旗也被保留下來，牆上還有一張照片引人注意，蔣宋夫妻從一扇小門走出來，表情嚴肅，原來當時正驚險逃生。

▼ 蔣介石夫妻逃生情景。（圖／記者任以芳攝）

▲蔣介石秘密逃生衣櫃 。（圖／記者任以芳攝）

1938年11月9日蔣中正籌備第一次軍事會，日軍派出軍機在南嶽上空投彈掃射，蔣介石夫妻和與會官員透過秘密通道緊急撤退，攝影官留下當時大夥緊急逃生畫面，意外揭秘衣櫃逃生口通道。

《東森新媒體ETtoday》記者曾經前往採訪，蔣介石秘密逃生衣櫃極少人知情，與現場兩個普通木衣櫃有關聯。右邊衣櫃打開正常，左邊衣櫃是掛大衣的地方，但後方大有玄機，是一塊隱藏的活動式木板，用力推開出現一條秘密通道直奔「何公館」後方地下防空洞。

據了解，蔣介石在南嶽指揮全國抗戰期間，為避日機轟炸，曾臨時在洞中召開高級將領會議，也就是著名的衡山指揮所，直到今日台灣的軍事指揮機關仍然沿用這個名稱。

▼ 「何公館」蔣介石討論作戰會議室。（圖／記者任以芳攝）