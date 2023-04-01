快訊／南北凌晨連2震！屏東4.3地震　2分鐘後苗栗搖晃規模4.2

去年苪式規模6.8的918強震，震央落在台東縣關山與池上，對花東地區造成不小的災損。國立關山工商也有局部的校舍倒塌與受損，國教署署長彭富源為了解學校受918地震影響受損情況，及災後復原所需協助，親自到校視察並指示相關災後復原計畫，緊急補助經費1千萬元。要求學校務必做好校舍的災後改善，並且更要強化學生的防災認識與訓練。