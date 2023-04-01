快訊／南北凌晨連2震！屏東4.3地震　2分鐘後苗栗搖晃規模4.2

▲0400屏東地震。（圖／中央氣象局）
記者葉國吏／綜合報導
今晨南北兩地2分鐘內連續2起地震！凌晨4點屏東三地門鄉發生規模4.3地震，深度16.9公里，最大震度屏東、台南2級；嘉義、花東、南投、雲林與彰化1級。
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▲04：02苗栗地震。（圖／中央氣象局）
2分鐘後，04：02苗栗發生規模4.2地震，深度2.7公里，震央在苗栗縣泰安鄉，最大震度3級。各地最大震度苗栗縣3級；台中市、新竹縣2級；南投縣、宜蘭縣、彰化縣、花蓮縣、新竹市、雲林縣1級。
▲0400屏東地震。（圖／中央氣象局）
記者葉國吏／綜合報導
今晨南北兩地2分鐘內連續2起地震！凌晨4點屏東三地門鄉發生規模4.3地震，深度16.9公里，最大震度屏東、台南2級；嘉義、花東、南投、雲林與彰化1級。
▲04：02苗栗地震。（圖／中央氣象局）
2分鐘後，04：02苗栗發生規模4.2地震，深度2.7公里，震央在苗栗縣泰安鄉，最大震度3級。各地最大震度苗栗縣3級；台中市、新竹縣2級；南投縣、宜蘭縣、彰化縣、花蓮縣、新竹市、雲林縣1級。
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