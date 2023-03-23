快訊／05：51規模4.6地震！　最大震度3級

▲地震報告。（圖／氣象局）
記者陳俊宏／台北報導
地牛翻身！根據中央氣象局的地震報告，今天5時51分發生芮氏規模4.6的有感地震，震央位於花蓮縣萬榮鄉，地震深度5公里，花蓮縣最大震度3級，南投縣、嘉義縣2級，台東縣、雲林縣、台中市、宜蘭縣、嘉義市1級。
【 第023號 #顯著有感地震 #地震報告 】
發震時間：112年03月23日05時51分04秒
震央位置：北緯23.66° 東經121.3°
震源深度：5公里
芮氏規模：4.6
相對位置：花蓮縣政府西南方 49.2 公里 (位於花蓮縣萬榮鄉)
各地震度級：
● 花蓮縣地區最大震度3級
3級：光復、紅葉
2級：西林、磯崎、玉里、銅門、鹽寮、花蓮市、西寶
1級：水璉、富里、秀林、太魯閣、和平
● 南投縣地區最大震度2級
2級：奧萬大、玉山
1級：信義鄉、日月潭、合歡山
● 嘉義縣地區最大震度2級
2級：阿里山
1級：番路、民雄、義竹
● 臺東縣地區最大震度1級
1級：長濱、海端、利稻、成功
● 雲林縣地區最大震度1級
1級：草嶺、古坑、斗六市、水林、麥寮
● 臺中市地區最大震度1級
1級：梨山、德基
● 宜蘭縣地區最大震度1級
1級：澳花、南澳、南山
● 嘉義市地區最大震度1級
1級：嘉義市
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