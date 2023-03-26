918強震災後復原　關山工商防災演練

▲國立關山工商於23日舉辦台東縣友善校園暨校園防(減)災示範。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

去年苪式規模6.8的918強震，震央落在台東縣關山與池上，對花東地區造成不小的災損。國立關山工商也有局部的校舍倒塌與受損，國教署署長彭富源為了解學校受918地震影響受損情況，及災後復原所需協助，親自到校視察並指示相關災後復原計畫，緊急補助經費1千萬元。要求學校務必做好校舍的災後改善，並且更要強化學生的防災認識與訓練。

為落實防災教育，建立一個「安全無虞」的校園。國立關山工商於23日舉辦台東縣友善校園暨校園防(減)災示範，同時結合台東縣消防局關山大隊關山消防分隊、台東縣警察局關山分局關山派出所共同演練。此外也邀集縣內高中職校軍訓人員及學務同仁參與觀摩。防災演練，首先由關山工商學生演練地震來時的標準逃生動作：「趴下、掩護、穩住」的防護要領。並由學生班長胡軍告知同學疏散時秉持「不推、不跑、不語」的原則，以強化危機意識、積極作為。





防災演練過程中，也包含了火災演練。由關山消防分隊分隊長賴垣志提醒所有人，面對火勢，如果有能力與充足時間，可利用身邊器具撲滅火苗，但火勢已過大，則由消防隊來處置。逼真的演練過程中，特別開設消防栓及滅火器2大教學區。於消防栓水柱區，消防人員實際操作水柱，示範水柱操作方式與滅火的使用方法；而滅火器區，消防人員則以濕布與汽油，製造小型火勢，讓在場人員實際感受火焰的熱度，營造臨場滅火的體驗。此外，面對校園安全中可能發生的暴徒入侵事件，關山派出所所長張能為也特別指導面對暴徒時的「冷靜」、「迂迴拖延」的重要原則。並且以實況劇的演練方式，讓同學能夠有更深刻的認識。