中部以北明天炸雨！連假先濕後乾　下周連2天高溫「飆33度」

▲清明連假首日降雨，周日後水氣逐日減少，下周一、二高溫上看33度。（圖／記者屠惠剛攝）

記者李姿慧 / 台北報導

明天(4月1日)清明連假首日受華雲雨區東移影響，降雨明顯且增多，北部、東北部、中部、東部、東南部以及南部山區有雨，中部以北有較大雨勢。周日(2日)後到下周二(4日)有3天降雨空檔，各地大多放晴且宛如夏天，南部高溫上看33度；下周四(6日)又有鋒面，降雨區將再度擴大，低溫下探15度。

中央氣象局預報員張承傳表示，明天(4月1日)華南雲雨區東移，降雨明顯且將增多，其中明天白天降雨最多，北部、東北部有陣雨，中部、東部、東南部、南部山區有局部短暫陣雨，中部以北有局部較大雨勢，南部平地降雨機率低，雲雨區明晚間離開，降雨就會減少。

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明天北台灣早溫低溫約16到18度，其他地區19到20度，北台灣高溫約23到24度，其他地區26到30度。周日(4月2日)水氣減少，僅花東、中南部山區有短暫陣雨，其他地區多雲到晴，溫度也會回升2到3度。

▲▼未來一周天氣趨勢。（圖／氣象局）

張承傳指出，下周一、下周二(4月3日~4日)偏南風，各地水氣少，以多雲到晴為主，僅東部有局部短暫陣雨，午後中部以北山區也有局部短暫陣雨，北台灣高溫約27到28度，南部高溫可到30到33度，像夏天的溫度，周日及下周一、二等3天適合出遊。

下周三(4月5日)鋒面接近，北部、東半部將轉局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後中部山區也有局部短暫雨。

張承傳表示，下周四、下周五(4月6日~7日)鋒面通過，東北風增強，下周四中部以北、東半部有短暫陣雨，南部山區也有局部短暫陣雨，其他地區多雲，下周五偏東北季風環境，降雨縮減為迎風面地區北部、東半部。另因東北風影響，下周四、五北部、東北部高溫僅20度初頭，低溫17到18度，空曠地區低溫可能下探15到16度；下個周末(4月8日~9日)東北季風減弱，降雨將會減少，不過後期仍有鋒面報到，待後續觀察。

▲清明連假首日降雨區較廣，第2天過後水氣減少。（圖／天氣風險公司）

天氣風險公司也提醒，清明連假除第一天(4月1日)容易下雨，後面4天天氣都還不錯，另也因為降雨持續偏少、水情還是不容樂觀，下周三(5日)深夜到下周四(6日)鋒面就會南下影響，全台各地都有降雨機率，鋒面過後也有東北季風南下，氣溫會再大幅度轉涼，要留意收假日與上班日的天氣及氣溫變化，北部落差會很大。