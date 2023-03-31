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【廣編】天地合補邀大小朋友到兒童新樂園搭「晶彩摩天輪」！再抽可愛造型一卡通

▲▼天地合補,兒童新樂園,晶彩摩天輪,神經鞘磷脂葉黃素凍,造型一卡通。（圖／天地合補提供）▲兒童節怎麼過？天地合補邀請大小朋友到兒童新樂園來趟晶亮之旅！

圖、文／天地合補提供

隨著科技進步，學童長時間透過電腦、平板、手機等數位管道獲取知識，雖加速學習效率，卻也大大加重晶亮網絡的負擔。這次天地合補與台北市兒童新樂園合作，邀請大小朋友在兒童節連假一起參加【晶亮親子派對】，搭乘全台首座晶彩摩天輪，就有機會獲得天地合補全台首創「神經鞘磷脂葉黃素凍」，從小為孩子做好晶亮發展。還有更多兒童節限定的抽獎好禮，歡迎大小朋友趁著連續假期走出戶外探索世界，還能獲得晶亮保健知識，讓童年更晶彩！

天地合補將於4月3、4日於台北市兒童新樂園舉辦【晶亮親子派對】，大小朋友不但可以一起同樂，只要在指定攤位完成任務，還可獲得天地合補全新上市「神經鞘磷脂葉黃素凍」，全台首創以神經鞘磷脂結合葉黃素凍，是小朋友最喜愛的凍狀口感，讓孩子更加晶亮有神！此外還有去遊樂園不可少的打卡熱點--摩天輪，天地合補特別打造全台唯一「晶彩摩天輪」，繽紛亮麗的27個主題車廂充滿童趣，以藍色天幕為背景，從任何角度拍都童話感滿滿，有了晶亮網絡，就能盡情探索繽紛又多彩的世界！活動當天與晶彩摩天輪拍照打卡，還可以現場抽天地合補可愛造型一卡通、天地合補神經鞘磷脂葉黃素凍等多項好禮；晚上7點還有小朋友最愛的「晶亮煙火秀」，為這趟親子同遊留下難忘美好回憶。

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