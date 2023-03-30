網傳「澳洲進口蛋來自中國」　陳吉仲澄清：有產地佐證文件

▲農委會主委陳吉仲在臉書澄清澳洲進口雞蛋並非來自中國。（圖／翻攝自Facebook／陳吉仲）

記者楊惠琪／台北報導

為補足國內短期雞蛋缺口，農委會從澳洲、美國等9個國家進口雞蛋解蛋荒，首批從澳洲進口的雞蛋，昨起在各通路量販店上架。但網傳澳洲雞蛋是中國先出口給澳洲，澳洲再出口給台灣。農委會主委陳吉仲澄清，「農業認知作戰又來了」，澳洲根本沒有從中國進口帶殼生雞蛋，且雞蛋進口台灣都有產地佐證文件。

澳洲進口雞蛋昨起上市，網路近日也開始流傳一張圖卡，內文指出，中國出口雞蛋給澳洲，澳洲再出口雞蛋給台灣。經台灣事實查核中心查證，澳洲沒有進口中國雞蛋，此傳聞為錯誤訊息。

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陳吉仲也在個人臉書發文直指「農業認知作戰又來了」，他澄清，經過農委會防檢局了解，澳洲根本沒有從中國進口帶殼生雞蛋。而且根據台灣進口檢疫規定，澳洲政府必須證明蛋品來源場28天以上未發生高病原性禽流感證明，因此可以確保澳洲雞蛋是在澳洲當地生產。

農委會動植物防疫檢驗局也在臉書發文「假消息退散！進口雞蛋均有產地佐證文件」，強調所有雞蛋進口的輸出國都必須提供來源場28天內未發生高病原性禽流感等疫病、輸出國動物檢疫證明書、符合相關檢疫規範及衛生條件等證明文件，才能進口到台灣，強調邊境檢疫都有把關，不要再散佈假訊息。