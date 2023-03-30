六福村數不清狒狒數量　他揭法條：理論上地方政府該清楚

▲狒狒事件引起全台熱議。（圖／翻攝自我是中壢人 臉書）



記者杜冠霖／台北報導

逃竄的東非狒狒遭獵人射殺身亡，六福村昨（29）日深夜改口承認從園區逃出，引發大批網友群起砲轟。對於權責歸屬，時代力量立委邱顯智30日表示，新竹縣政府依法應掌握六福村動物數量，更應每年指派動物保護檢查員稽查，大家都想了解到底六福村的管理出了什麼問題，新竹縣政府今年是否能夠落實評鑑，大家都張大眼睛在看。

對於狒狒之死，邱顯智指出，六福村終於出面承認狒狒是自家的，但這不應該是這個事件的結尾，而是改革的開始、檢討的開始。對於誰應該知道六福村有幾隻狒狒？六福村所在的新竹縣政府，依法應該掌握六福村的動物數量，而且法律其實有雙重的把關機制。

邱顯智表示，《野保法》第31條規定，保育類野生動物取得及數量變更時，要向地方政府登記備查，而依照同條規定，保育類野生動物的繁殖，必須經過主管機關同意，也就是說動物的增減，理論上地方政府應該要很清楚。

邱顯智指出，而依照《動保法》訂定的《動物展演管理辦法》也規定，動物展演者每年要提交動物管理表給地方政府，其中就包含動物的數量清查，地方政府要將紀錄公開上網，且每年應指派動物保護檢查員稽查展演動物之營業場所、記錄及管理情形。

邱顯智表示，有兩層機制把關，為什麼還會出包，顯然法律在執行上有很多不確實，需要檢討的地方，未來要怎麼落實，記錄內容要如何更為詳實，這需要農委會與全國動物園所在的地方政府共同徹底檢討。

至於誰該為射殺狒狒的那一槍負責？邱顯智指出，《動物展演管理辦法》規定，動物展演者的營運計劃書要包含｢緊急事件處理機制」，而依照全球動物園的標準，這樣的計畫內應該要有現場指揮體制、團隊組成、武器使用標準及與政府機關的合作方式，還有最重要的演練計畫。

對於武器使用的標準如何訂定，邱顯智指出，《野保法》第21條規定，在「有危及公共安全或人類性命之虞」且情況緊急的狀況下，才能獵殺保育類野生動物。具體而言，要怎麼認定有危及公共安全或人類性命，需要有更詳細的指引，這其實也是平常就應該先有準備的。

邱顯智表示，有計畫、有標準、有演練，是否就能減少悲劇的可能性呢？新竹縣政府在核發動物展演許可時，有沒有詳查六福村的緊急事件處理機制？強化緊急事件處理機制，不流於形式審查，訂定更詳細的指南，需要中央和各地方政府徹底檢討。

至於動物園監管體制部分，邱顯智指出，這次的事件後，大家都想了解到底六福村的管理出了什麼問題，那平時是政府怎麼監管的呢？依《動物展演管理辦法》規定，地方政府動保機關每兩年會做一次評鑑，如果評鑑不合格，且沒有改善，或連續兩次評鑑不合格，地方政府就不應再核發展演許可。

邱顯智直言，但政府的評鑑只公布最後的等級，社會無法了解到底動物園的具體問題在哪裡，而業者每年提交自評表才有明確的項目公開。

邱顯智表示，六福村前年底才剛取得許可，還沒接受評鑑，而今年提交的自評表，則給自己幾乎滿分，包括「我工作地方的經理人員具備突發狀況的問題分析及排除能力」，只有在「我工作的地方能夠規範遊客行為」的項目小扣一分。新竹縣政府今年是否能夠落實評鑑，大家都張大眼睛在看。

邱顯智指出，但除了定期評鑑外，像這次事件一樣突然發現動物園有重大問題，政府可以怎麼辦呢？許多人在討論是否可以下令六福村關閉改善，但目前的法律其實無法處理，原因就在於私立動物園是依《私立社會教育機構設立及獎勵辦法》設立，主管機關是教育部和地方教育機關，但教育部根本沒有制定相關的管理法規。

邱顯智直言，除了私立動物園以外，經過交通部觀光局核可的觀光遊樂業，以及休閒農場，依法都可以從事動物展演，如果有類似事件發生，要怎麼處理，也還是個問題。動物園管理的權責不清，人人都要管，但一旦出事，又不知道誰能管，這在許多有專法、專責機關管理動物園的先進國家是難以想像的，也是為什麼BBC的報導會特別提到這點。

對於地方政府的動物捕捉保定和救援能力，邱顯智批評，此次捕捉狒狒的過程荒腔走板，權責不明，現場的處理方式完全缺乏專業，透過這幾天的新聞，大家都看得很清楚。

邱顯智表示，但要提升地方政府捕捉保定、動物救援的能力，非一朝一夕可成，而是平常就要建立專業的動保、野保團隊，專責在各自的動物救援、捕捉、動保、野保工作上，遇到緊急情況才能妥善應對，而非像現在各地方政府第一線人員工作繁多，甚至還要消防人員處理動保案件。

邱顯智指出，提升第一線動保、野保專業人力、資源，雖然是老問題了，但仍然是根本的問題，真的需要更多預算資源挹注，長期發展。以上是我今天在立法院質詢農委會陳吉仲主委的內容，主委也承諾，就動物園管理權責的問題，會請行政院召開跨部會會議討論。

邱顯智坦言，狒狒之死，讓台灣社會有機會重新檢視動物保護、野生動物保育及動物園管理的法律制度和執行問題，許多長期投入相關工作的學者專家、民間團體都提供了非常珍貴的洞見，討論不該停下，請大家繼續關注。