下令六福村關園？陳吉仲：與竹縣府、教育部討論「依調查結果辦理」

▲農委會主委陳吉仲回應狒狒遭槍殺議題。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

東非狒狒枉死槍下，六福村數度否認狒狒是從園區逃脫，昨終於改口承認是他們的。農委會主委陳吉仲今（30日）在立法院指出，這次是台灣嚴重的野保教育事件，主管機關應針對申報不實立即開罰，是否要求六福村關園，則會待調查結果後，跟新竹縣府、教育部進一步討論。

立法院經濟委員會今天邀請陳吉仲進行「排灌溉渠道建設及改善，與農田水利非事業用不動產活化執行現況」專案報告。

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陳吉仲說，六福村狒狒脫逃，依據野保法規定必須主動申報，已經違反相關規定，會要求新竹縣政府開罰，目前檢調也展開調查究竟獵人開槍的是否經過同意，針對調查結果，也會要求桃園市、新竹縣政府依相關規定開罰。這次圍捕過程，林務局都提供相關資訊與提供諮詢，「不要把地方政府在執行第一線所產生的問題，歸咎給農委會。」

至於是否會下令六福村關閉？陳吉仲回應，野保工作有相關分工，主管機關在新竹縣政府、教育部等，後續視相關調查結果，農委會會再跟教育部討論。

林華慶說，營運與否跟動物脫逃沒有關係，因為沒營運，設施若有漏洞，動物還是會脫逃，但會責請新竹縣府要求六福村加強園區設施、巡邏，明天上午就會進駐六福村勘查相關設施。