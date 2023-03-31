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清明5天連假明開跑！省道塞車熱區出爐　國道客運仍有逾7成空位

▲▼車潮,省道,省公路,連假,疏運,塞車。（圖／公路總局）

▲清明連假出遊掃墓將出現大量車潮。（圖／公路總局）

記者李姿慧／台北報導

清明連假明天(4月1日)開跑，公路總局預測省道易塞熱點，包含台61線西濱快速公路及台9線蘇花路廊等主要幹線，及台9線南迴公路、台1線水底寮路段等地區聯絡道路，熱門觀光景點則是台2線、台2乙線淡水路段、台21線日月潭周邊、台26線墾丁及銜接高速公路等路段，由於國道客運仍有7成9空位，民眾可多利用。

明天周末開始就是為期5天的清明節連續假期(4月1日～4月5日)，公路總局表示，依據國人清明節掃墓祭祖習慣，通常會在連假最後2天(4月4日至4月5日上午)前往墓園或寶塔祭拜，部分墓園及省道易壅塞路段有重疊之情形，如北部地區的貢寮區第九公墓鄰接台2線福隆路段、台3線大溪至慈湖路段則行經多處大溪周邊墓園及寶塔。

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中部地區的南投縣魚池鄉第十二公墓鄰近台21線日月潭路段；南部地區則有高雄市鳳山區拷潭公墓鄰近台88線五甲至鳳山路段；以及東部地區有宜蘭縣蘇澳第六公墓鄰近台9丁線東澳路段、花蓮鄉秀林鄉崇德公墓鄰近台9線崇德路段等，公路總局建議民眾可提早掃墓或避開出遊尖峰時段。

由於台61線西濱快速公路是國道以外的西部走廊主要幹線，易壅塞路段為鳳鼻路段、竹南路段及中彰大橋路段，公總預估南下車流尖峰時段為3月31日下午至晚間、4月1日上午10時至12時，北上車流則為4月4日及4月5日下午時段。台9線蘇花路廊則為東部地區主要幹線，預估南下車流尖峰時段為4月1日凌晨3時至下午9時，北上為4月3日下午時段、4月4日上午8時至深夜、4月5日上午8時至下午6時。

▲▼統聯客運,國道客運,轉運站。（圖／公路總局台北區監理所）

▲國道客運推出票價優惠。（圖／公路總局台北區監理所）

為提升民眾搭乘公共運輸意願，祭出多項優惠措施，包括全國性87條國道客運路線享平日優惠價或票價85折優惠、持電子票證搭乘48條台灣好行路線享半價優惠，及搭乘台鐵、高鐵、國道客運轉乘在地市區公車享一段票或基本里程免費優惠 ；另東部區域亦提供「在地有腳租賃優惠」及「四人同行一人免費」等措施。

公路總局表示，截至112年3月29日全線國道客運預售票銷售比例為21%(西部24%，東部9%)，尚餘許多空位可供搭乘，呼籲民眾多加利用避免塞在路上。

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