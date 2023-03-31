清明連假2波變天！一圖看「藍到發綠」降雨熱區　 下波驟冷時間曝

▲明天清明連假首日雨區較廣。（圖／記者屠惠剛攝）

記者李姿慧 / 台北報導

未來一周將有兩波雨區較廣降雨，明天周六(4月1)日受華南雲雨區影響，水氣增加、雨區擴大，超過半台灣有雨，6月5日鋒面接近環境不穩定，4月6日鋒面通過，各地轉為易有雨，加上東北風增強帶來一波冷空氣，北台灣將有明顯降溫。

中央氣象局預報員朱美霖表示，今天(3月31日)晚間隨鋒面東移影響，台灣附近為東北風環境，中部以北、東北部有雲帶通過，雲系偏中高層，中部附近山區有降雨，平地雲多易有短暫零星飄雨，中部以北、東半部雲量偏多有局部降雨。

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明天(4月1日)清明連假第一天，朱美霖表示，台灣受東北風影響，華南有鋒面建立且接近台灣附近，雲雨帶會為台灣帶來影響，各地降雨比今天增多；周日(4月2日)北方高壓東移，風場東北風轉偏東風，水氣減少，天氣轉好，北台灣氣溫回升不明顯。

▲未來一周降雨趨勢。（圖／氣象局）

下周一(4月3日)華南鋒面明顯建立，台灣附近環境東南風到偏南風，屬偏暖環境，水氣偏北方向移動，台灣附近多雲到晴天氣為主；下周二(4月4日)鋒面發展，台灣偏南風影響下，金馬易有霧或低雲。

朱美霖指出，下周三(4月5日)鋒面形成接近台灣，下周三到周四(5日~6日)台灣附近天氣逐漸轉不穩定，下周三變化不大，但環境比較不穩定，北部、東半部降雨機率提高，下周四(4月6日)鋒面通過，各地轉為易有雨。

降雨熱點分布部分，明天(4月1日)華南雲雨區東移，中部以北、東北部接近山區有大雷雨出現，中部平地、東部、東南部有降雨，南部多雲為主；周日(4月2日)水氣減少，西山區半部有降雨，平地轉多雲為主；下周一、下周二(4月3日~4日)水氣偏少，多雲到晴，中午過後山區短暫陣雨；下周三、下周四(4月5日~6日)鋒面接近通過轉雨，中部以北、東半部易有短暫陣雨。

▲未來一周溫度趨勢。（圖／氣象局）

溫度部分，朱美霖分析，周日(4日)前台灣以東北風為主，今明兩天(3月31日~4月1日)雲量多，北台灣溫度回升不明顯，白天高溫20到22度，中南部溫暖，高溫可到25到28度，南部近山區、河谷高溫可到30度以上。

下周一、二(4月3日~4日)，台灣風場轉偏南到東南風，氣溫各地偏暖，山區會有午後陣雨，平地溫度25到28度，局部更高，4月5日氣溫偏暖。

朱美霖表示，4月6日開工日，鋒面通過且東北風增強，北台灣首當其衝，白天溫度會下降，晚間會更進一步降溫，後期要留意冷空氣影響，北台灣降溫明顯，其他各地早晚氣溫也會下降。