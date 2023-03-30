清明連假返鄉潮　陳建仁指示落實交通疏運

▲國道車流示意圖。（圖／ETtoday資料照）

記者呂晏慈／台北報導

清明節連假即將從4月1日開始至4月5日止，行政院長陳建仁30日聽取交通部「清明連假疏運計畫」報告後表示，此次清明連假共計5天，預計將有不少民眾返鄉掃墓或出遊，請交通部落實合理可行的疏運計畫，加強督導各疏運單位做好相關運具、設備及場站的安全查核、停止交通工程施作、加強宣導各項交通疏導措施及路況即時資訊，並請消防、警政及交通單位持續宣導民眾掃墓用火安全，做好各項救災整備工作。

陳建仁指出，今年清明節連續假期共計5天，預計將有不少民眾返鄉掃墓祭祖，加上近期國內疫情逐漸趨緩，防疫措施逐步鬆綁，國內旅遊大爆發，預估今年清明連假首日國道南向全日交通量也會有所增加。

有鑑於此，陳建仁請交通部檢視過去連續假期交通狀況，透過大數據分析，落實合理可行的疏運計畫，完成相關整備工作，並加強督導各疏運單位，務必做好相關運具、設備及場站的安全查核，以因應民眾返鄉出遊需求，此外，在連續假期間，也請相關交通工程施工單位確實停止工程施作，以確保疏運安全。

陳建仁表示，清明連假期間，全國各處墓園及景點周邊地區將湧入大量人潮，請交通部持續透過電視媒體、平面媒體、廣播電臺、網路及道路資訊可變標誌等，加強宣導各項交通疏導措施及路況即時資訊，讓民眾充分瞭解隨時因應，避免壅塞路段，發揮各項交通疏運措施的功效。

陳建仁說，考量近期部分地區水情吃緊，請消防、警政及交通單位持續宣導民眾掃墓用火安全，並做好各項救災整備工作，預防墓區火災發生。