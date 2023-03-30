他列民進黨立委提名3怪事　驚喊：給賴清德難看的「陰賴計畫」

▲李正皓認為，民進黨立委初選登記發生三件怪事，是要讓副總統賴清德難看。（圖／總統府提供）

記者江采蓁／綜合報導

民進黨57個區域立委初選登記24日截止，時事評論員李正皓29日就在臉書針對初選登記結果指出，其中有三個選區都發生「怪事」，並直言這三件怪事的主角都屬於同一個派系，「說穿了，這就是一場讓賴清德難看、難辦事的陰賴計畫。」

李正皓指出，最近有三個選區發生的怪事要一起看，台北市士林大同選區的王世堅挑戰何志偉、新北市三重選區的彭佳芸挑戰去年就放棄議員連任今年參選立委的李坤城、新北市中和選區的江永昌放棄連任立委。

「這三件是怪在哪？」，李正皓接著解釋，第一，何志偉是現任立委，王世堅剛選上議員，他認為，這樣的挑戰是百分之百違背「誠信條款」，更遑論中正萬華選區是空的，王世堅為什麼不去？民進黨新北市黨部主委何博文敢去淡水，八里、石門、林口、泰山這種跟板橋相差十萬八千里的選區，王世堅為什麼不敢？

第二，李正皓驚喊，「彭佳芸挑戰李坤城更是怪事」，他提到，論議員資歷、論媒體戰力李坤城都比彭佳芸優秀好幾個檔次，更遑論李坤城為了參選立委，去年就先放棄議員連任積極輔選林佳龍與佈局立委，如果徐巧芯第二屆議員才剛當選就挑戰立委是烙跑、不負責任，那同樣第二屆就烙跑的彭佳芸不就等於是超弱版的徐巧芯？連空戰能力都沒有，這樣民進黨支持者怎麼可能挺得下去？

第三，李正皓直言，「至於江永昌不連任立委更是怪事中的怪事」，他認為，國民黨大概率是派出張慶忠的兒子張智倫參選，張智倫要經歷沒經歷、要口才沒口才，唯一的優勢就是有錢，但江永昌身為資深立委，募款能力絕對不弱，江永昌對上張智倫贏面至少六七成起跳，為什麼要放棄連任？

李正皓最後透露，這個怪事看起來很怪，但如果對於政治稍有了解的人就可以知道，這三件怪事的主角都屬於同一個派系，「說穿了，這就是一場讓賴清德難看、難辦事的陰賴計畫。」