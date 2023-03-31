麥當勞4／1起「經典1物下架」　他哭衝買一波：再也喝不到了

▲原PO趕在今天買「大杯可樂」壓壓驚 。（圖／翻攝爆廢公社）



網搜小組／劉維榛報導

飲料控注意了！一名網友直呼，明（4月1日）麥當勞碳酸飲料不再販售「大杯裝」，於是趁今日衝去現場一趟，並花了45元買大杯可樂，不過邊享受暢飲的同時，原PO也捨不得喊話「以後就再也喝不到了大可了！」事實上，麥當勞日前已公告，明起「碳酸飲料、冰紅茶／綠茶僅供應小、中杯」。

一名網友在臉書《爆廢公社》表示，明日起就要絕版的「大杯可樂」，讓他非常不捨，只好趁今日最後一天，趕緊買一杯壓壓驚，還附上一張45元的發票，文末更語帶哀號「以後就再也喝不到了大可了！」

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文章曝光後，有網友回應「要放在冰箱或冷凍庫保存好，我等等也想來去買一杯回味一下」；不過也有人笑虧，「差不多的錢，就去買2L的寶特瓶裝吧」、「哇，大可45元，可是2L瓶裝差4元差那麼多」、「麥當勞的可樂比瓶裝的好喝」。

事實上，麥當勞在3月初就宣布，3月15日起茶飲（不含冰紅茶、冰綠茶）／咖啡／巧克力轉為供應單一尺寸；其餘碳酸飲料與冰紅茶、冰綠茶則自4月1日起由原本供應小／中／大杯， 改為「供應小／中杯」 。

實際查看麥當勞變動後的菜單，「大杯尺寸」未來只剩下奶茶／蜂蜜紅茶／蜂蜜奶茶，公告以官方為主。最後值得注意的是， 麥當勞點點卡「2021年度消費累積點數」於今日將到期 ，還沒使用的民眾，可別讓點數白白歸零了。

▼明起「大杯飲料」確定停售。（圖／業者提供）

