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麥當勞買1送1、肯德基42折吃！　8大速食店「連假超殺優惠」快看

▲▼麥當勞玉兔迎春優惠券。（圖／業者提供）

▲8大速食店連假優惠懶人包。（圖／各業者提供）

記者蕭筠／台北報導

終於要迎來5天連假了！《ETtoday新聞雲》先幫整理8大速食店「最新限時優惠」，像是麥當勞、漢堡王、繼光香香雞通通可以爽吃買1送1，肯德基則祭出7大組合優惠下殺42折起、拿坡里炸雞買1送6等，小確幸趕緊不收下。

●麥當勞
麥當勞歡樂送即日起至4月18日祭出「4大品項買1送1」優惠，期間凡使用「24小時歡樂送」網路訂餐，低消滿38元並輸入優惠碼「10NUG」，即可享有「10塊麥克雞塊」、「經典那堤（冰）」、「經典那堤（熱）」及「勁辣香雞翅」任選「同品項買1送1」，提醒每筆訂單限用1次，外送平台不適用此活動。

▲▼肯德基連假優惠。（圖／業者提供）

▲肯德基連假限定優惠碼 。

●肯德基
肯德基4月1日起至4月5日祭出「7大組合優惠最低42折起」，像是有8塊咔啦脆雞+6顆原味蛋撻搭配瓶裝可樂直接下殺58折，只要499元就能吃，而雙色轉轉QQ球搭配原味蛋撻、無糖綠茶的組合則打出42折折扣，只要用銅板就能輕鬆吃，優惠碼趕緊收下。

另，還有「網路預訂快取可享指定商品+1元多1件」、「車道專屬買任一套餐或桶餐即享+10元好禮4選1（原味蛋撻1顆／小份香酥脆薯1份／中杯百事可樂1杯／上校雞塊4塊）」及「零接觸外送服務滿350元享免運」等好康。

●繼光香香雞 
繼光香香雞即日起至4月5日祭出限時6天「田字薯餅買1送1」優惠，期間只要購買田字薯餅1份，即可獲得田字薯餅兌換券，並開放於4月6日至5月7日進行兌換，提醒該優惠須出示會員身份才可享優惠。

●拿坡里
拿坡里即日起至4月17日祭出「炸雞買1送6」優惠，期間只要於炸雞專賣店購買「1公斤腿排桶」就送「6隻胡椒烤雞翅」，換算下來，直接用65折就能一次爽吃腿排+雞翅。

▲▼漢堡王最新4-5月優惠券 。（圖／業者提供）

▲漢堡王祭出最新限時優惠券 。

●漢堡王
漢堡王即日起至5月31日祭出最新「江湖救急優惠券」，一共網羅5大系列共27種超殺好康，其中，有「4大人氣品項買1送1」，包括脆洋蔥牛肉堡、4塊雞塊、激浪汽水及辣薯球，還有8種「個人超省餐」，其中，4大漢堡組合可是只要99元，像是西部小華堡+4塊雞塊+中杯可樂、經典脆雞堡+小薯+中杯可樂等，划算爆表。

除外還有8種銅板點心，像是蘋果派、洋蔥圈等，最低只要花35元就能吃到，以及「雙人激省餐」、「店長超推薦」等優惠，提醒此優惠不適用於兒童樂園、機場及竹科台積P1、台中美光、南科台積店等商場店。

●頂呱呱 
頂呱呱即日起至4月9日祭出「9大超殺優惠券」，包括甜甜包、地瓜薯條、呱呱包及薯球可享同品項買2送1，以及原味炸雞組、原味小腿組、阿勇雞塊組下殺86折，只要130元就能吃到，還有原價打出75折的原味雙人餐、辣味雙人餐，現省115元，提醒須綁定會員才可享有優惠，且不限次數領取。

▲▼必勝客比薩。（圖／業者提供）

▲必勝客外帶比薩買大送大。

●必勝客
必勝客即日起於全門市、官網推「外帶比薩買大送大／外送買大送小」優惠；加碼至4月30日前還有「外送比薩買小送小」。

●達美樂
達美樂即日起祭出「外送大、中披薩買1送1」、「外帶大、中披薩半價」等2大優惠

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