串流平台有「麥當勞點餐」歌單！一連歌名全笑瘋：後勁太強

▲音樂串流平台上出現「麥當勞點餐」歌單。（圖／記者屠惠剛攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

很多人會用音樂串流平台聽歌，若不知道要聽什麼，又懶得自己找歌時，除了排行榜，也可以看看別人建立的播放清單。不過，就有用戶發現一個叫做「我在麥當勞點餐（My MacDonald's order）」的歌單，好奇點進去一看，忍不住笑了10秒，其他人看了也直呼，「救命！後勁過於強大我要笑死！」

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「全部聽完我都餓了。」臉書粉專「魚漿夫婦」日前發文，轉PO推特網友的照片，只見有人發推「看了『我的麥當勞點餐』播放清單，笑了大約10秒」，並附上APP截圖。可以看到用戶精心加進13首歌，將歌名串成「麥當勞點餐紀錄」，完整清單如下：

《Hello》（哈囉）

《Can I Get A...》（我能不能要一個...）

《Big Mac》（大麥克）

《No Pickles》（不要酸黃瓜）

《Extra》（加點）

《Ketchup》（番茄醬）

《uhh》（嗯...）

《Medium》（中）

《French Fries》（薯）

《And Also》（然後還要）

《One》（一杯）

《Extra Large》（特大）

《Sprite》（雪碧）

《That Will Be All》（這樣就好）

《Thanks》（謝啦）

看到貼文後，網友們都笑歪，「看完今天都想點麥當勞來吃了」、「麥當勞點餐教學」、「救命！後勁過於強大，我要笑死」、「愛黛兒的《Hello》儼然成為各種奇妙歌單的開場曲」、「跑去我的Spotify查，結果發現還有漢堡王的」、「最後一首應該要接《Thank You, Next》（麥當勞員工會說的話）。」