串流平台有「麥當勞點餐」歌單！一連歌名全笑瘋：後勁太強

▲音樂串流平台上出現「麥當勞點餐」歌單。(圖/記者屠惠剛攝)

網搜小組/鄺郁庭報導

很多人會用音樂串流平台聽歌,若不知道要聽什麼,又懶得自己找歌時,除了排行榜,也可以看看別人建立的播放清單。不過,就有用戶發現一個叫做「我在麥當勞點餐(My MacDonald's order)」的歌單,好奇點進去一看,忍不住笑了10秒,其他人看了也直呼,「救命!後勁過於強大我要笑死!」

[廣告]請繼續往下閱讀...

「全部聽完我都餓了。」臉書粉專「魚漿夫婦」日前發文,轉PO推特網友的照片,只見有人發推「看了『我的麥當勞點餐』播放清單,笑了大約10秒」,並附上APP截圖。可以看到用戶精心加進13首歌,將歌名串成「麥當勞點餐紀錄」,完整清單如下:

《Hello》(哈囉)

《Can I Get A...》(我能不能要一個...)

《Big Mac》(大麥克)

《No Pickles》(不要酸黃瓜)

《Extra》(加點)

《Ketchup》(番茄醬)

《uhh》(嗯...)

《Medium》(中)

《French Fries》(薯)

《And Also》(然後還要)

《One》(一杯)

《Extra Large》(特大)

《Sprite》(雪碧)

《That Will Be All》(這樣就好)

《Thanks》(謝啦)

看到貼文後,網友們都笑歪,「看完今天都想點麥當勞來吃了」、「麥當勞點餐教學」、「救命!後勁過於強大,我要笑死」、「愛黛兒的《Hello》儼然成為各種奇妙歌單的開場曲」、「跑去我的Spotify查,結果發現還有漢堡王的」、「最後一首應該要接《Thank You, Next》(麥當勞員工會說的話)。」