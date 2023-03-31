賓士違停騎樓撞破盆栽閃人　前立委楊吉雄：已談妥2千元和解

記者游芳男／宜蘭報導

30日上午，一輛賓士在羅東鎮興東南路段要倒車違停進一家髮廊騎樓時，撞破一盆栽，駕駛並未立即善後，店家不滿PO網：「有錢買車沒錢付停車費？」、「我好好的盆栽被壓破、很氣欸！」。駕駛被起底是藍營大老、前立委楊吉雄，他低調表示，雙方已談妥2000元和解，感謝外界關心。店家說，楊已先電話達成和解，會再到店裡表示歉意，希望事情就此落幕。

▲髮廊騎樓一盆栽被撞破，店家一度氣得PO說：有錢買車沒錢付停車費？很氣欸！」（圖／臉書「宜蘭知識+」，下同）

▲▼被藍營大老楊吉雄賓士撞破的盆栽。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

羅東一間髮廊女店家在「宜蘭知識+」PO說：「有時候真的不懂這種硬要停人家騎樓是什麼心態、重點已經撞到東西還那麼沒知覺、硬要往後嚕？真的很不懂開車又捨不得去停停車格是怎樣、有錢買車沒錢付停車費？我好好的盆栽被壓破、很氣欸！」

網友紛紛留言：「車主技術有夠爛，硬要停人家騎樓，遇到這種三寶也沒辦法」；「這種大人物直接停紅線就好了，還大費周章擠騎樓，都80歲老人了還這麼任性」。

更有眼尖網友發現，這名駕駛就是楊吉雄。楊向外界坦承倒車時不慎撞毀店家一盆花，雙方已談妥2000元和解，謝謝關心。