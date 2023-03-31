不是集體脫逃！66頭豬遭竊送往拍賣場　找到時已全進五臟廟

記者蔡佩旻、劉人豪／雲林報導



雲林土庫一間養豬戶，發現遭竊66頭大豬，市價約66萬元，警方調查後發現駕駛運豬大型貨車的劉姓駕駛涉案，劉疑似至豬舍竊豬後再把豬隻賣給收購的業者，業者再轉售至雲林肉品市場拍賣處理，警逮劉姓主嫌與賴姓共犯後，全案依竊盜罪嫌移請臺灣雲林地方檢察署偵辦。

▲雲林虎尾警分局偵破豬隻失竊。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲▼主嫌平常就幫養豬場載運豬隻，所以熟悉作業模式。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

警方指出，日前接獲被害人報案，稱土庫地區豬舍遭竊66頭大豬，經循線調閱案發豬舍周邊監視器比對，發現可疑運豬大型貨車及鎖定劉姓司機涉有重嫌，即向檢方聲請拘票、院方聲請搜索票獲准，將劉姓主嫌拘提到案。劉男矢口否認犯行，辯稱受人委託載運，卻無法交代委託人資料又無法交代豬隻流向，經檢方複訊後向院方聲押獲准。

▲▼全案依竊盜罪嫌移請台灣雲林地方檢察署偵辦。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

劉男遭聲押後，警方再擴大調閱鄰近鄉鎮路口影像，發現涉案大型貨車與兩部中型貨車行車軌跡有重疊，貨台上的大豬有移轉的情形，因此對中型貨車王姓車主聲請拘票提到案，始供出失竊的66頭大豬，是由劉男與賴姓共犯，分別於2023年2月15、19日，駕駛大型貨車至豬舍竊豬後，再將豬隻載運至雲林縣元長鄉後湖村雲109鄉道與台78線涵洞旁路口，分別以31頭20萬元、35頭22萬元之代，價販售給收購豬隻的王嫌，王嫌再將失竊豬隻轉售至雲林肉品市場拍賣處理。

目前警方將主嫌劉男、賴姓共犯、王姓車主共3人，依竊盜罪嫌移請台灣雲林地方檢察署偵辦。