養「美國惡霸犬」看守！屏東男槍毒藏鴿舍　特勤警重裝攻堅

記者吳奕靖、劉人豪／高雄報導



屏東縣一名黃姓男子包攬土方工程為業，作風囂張擁槍自重，自成在地惡勢力，還將槍枝與毒品藏匿在鄉間鴿舍，再圈養「美國惡霸犬」看守，經專案小組多日監控，於3月9日凌晨破曉攻堅，查獲黃男在鴿舍藏匿的槍枝與毒品，全案依槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例移請台灣屏東地方檢察署偵辦。

▲屏東男包土方工程，養「美國惡霸犬」警戒鴿舍。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲▼圈養「美國惡霸犬」看守，防外人靠近 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

警方指出，44歲黃男平時以包攬土方工程、經營桌遊競技館為業，作風囂張擁槍自重，1年多前還因土方利益糾紛，帶手下恐嚇對方砸毀辦公室，被警方送法辦。而黃男不改惡行，還將槍枝與毒品藏匿在僻靜、純樸鄉間的鴿舍，再圈養「美國惡霸犬」看守，防外人靠近。

▲警方攻堅畫面。（圖／記者吳奕靖翻攝）

經專案小組多日監控，於3月9日凌晨破曉攻堅，一舉查獲黃嫌在鴿舍、民宅藏匿的槍枝與毒品，起出Carl Walther PPK/S銀色、黑色手槍各1把、Glock 43黑色手槍1把、長槍槍身(管)半成品1把、子彈6發、第一級毒品海洛因成品毛重174.53公克、第二級毒品安非他命成品毛重38.44公克及手機1支等證物。

▲007龐德使用的Carl Walther PPK/S手槍(紅圈處)。（圖／記者吳奕靖翻攝）

全案警詢後依槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例移請臺灣屏東地方檢察署偵辦。並呼籲民眾發現任何槍械、毒品或其他犯罪之事證，請勇於向警方檢舉，警方將以具體行動將犯罪集團澈底瓦解，以構築全民安居幸福家園。