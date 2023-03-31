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社會 社會焦點 保障人權

廢毒液染紅河川3km！跨4縣市削8千萬　「黑心一條龍」11人慘了

記者鄧木卿、蔡怡萍／台中報導

台中地檢署獲報在台中清水區有土地遭棄置有害事業廢棄物，廢棄液體還滲入土壤、汙染河川水源，經查污染面積達3萬3605平方公尺，地檢署偵結認為設籍在桃園市一家公司，其林姓負責人、仲介、地主、司機等11人均違反廢棄物清理法、公共危險、行使偽造私文等罪，將相關人等提起公訴，並聲請沒收犯罪所得8335萬1805元及相關犯罪工具，同時建請法院從重量刑。

▲▼不肖業者亂倒廢棄液體汙染土壤河川水源。（圖／記者鄧木卿翻攝）

▲▼不肖業者亂倒廢棄液體，嚴重汙染土壤河川水源。（圖／記者鄧木卿翻攝，下同）

▲▼不肖業者亂倒廢棄液體汙染土壤河川水源。（圖／記者鄧木卿翻攝）

本案於111年10月7日下午4時許，透過檢警環林聯合查緝小組通報資訊系統之平台，知悉台中市清水區有土地遭不法人士進行開挖，並傾倒不明強酸廢液致生污染土壤及水源，第一時間即指派地檢署檢察官陳祥薇指揮偵辦，並指揮警政署保七總隊第三大隊第二中隊、台中市政府環保局派員至現場，除啟動污染應變處理防止廢酸液持續汙染土壤及地下水外，更迅速查獲被告即李姓司機、陳姓車主及陳姓土地承租人等人，經檢察官於同年10月8日複訊後，向法院聲請羈押被告陳姓車主禁見獲准，另被告陳姓土地承租人具保5萬元並限制住居，被告李姓司機限制住居。

▲▼不肖業者亂倒廢棄液體汙染土壤河川水源。（圖／記者鄧木卿翻攝）

▲▼不肖業者亂倒廢棄液體汙染土壤河川水源。（圖／記者鄧木卿翻攝）

檢察官召集檢察事務官、法務部調查局臺中市調查處、行政院環保署中區稽查大隊、內政部警政署保七總隊第三大隊第二中隊、台中市政府警察局刑事警察大隊、台中市政府環保局等，成立專案小組積極擴大查辦，分就數位採證、不法所得分析查扣、廢棄物來源、棄置地點、車輛、污染調查等面向進行分工，經綜整既有證據過濾分析及確認，本案強酸廢液之來源為址設桃園市觀音區一家公司後，陸續發動數波行動。

於111年12月8日針對該公司廠區、辦公處所等處進行搜索，並認林姓負責人、施姓掮客涉嫌廢棄物清理法嫌疑重大，向法院聲請羈押獲准；同年月30日，經循線查獲本案另一許姓司機後，復於112年1月4日，會同司機指認廢酸洗液其他棄置點，包括桃園市新屋區、苗栗縣三灣區、台中市大里區、彰化縣大城鄉。

▼檢察官、保七總隊指揮帶隊進行蒐證搜索。

▲▼不肖業者亂倒廢棄液體汙染土壤河川水源。（圖／記者鄧木卿翻攝）

▲▼不肖業者亂倒廢棄液體汙染土壤河川水源。（圖／記者鄧木卿翻攝）

檢察官率行政院環保署中區稽查大隊、台中市政府環保局及保七總隊第三大隊等專案小組成員，並會同苗栗縣政府環保局人員，於112年1月17日，沿苗栗縣三灣鄉中港溪下游河床，往上游徒步溯溪3公里始查獲非法棄置地點，並發現中港溪之河川已經傾倒之廢酸洗液染紅約3公里長，污染甚為嚴重。

檢察官與專案小組再於112年2月13日，至桃園該公司進行第二次搜索，透過數位鑑識所有扣案手機資料及對話分析後，於2月17日、3月21日，查獲另外兩位司機到案，順利完整破獲本案之再利用機構、仲介、土蟲及土尾之一條龍犯罪結構集團。

▲▼不肖業者亂倒廢棄液體汙染土壤河川水源。（圖／記者鄧木卿翻攝）

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