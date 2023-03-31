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社會 社會焦點 保障人權

屏東汽機車相撞「騎士卡車底」無呼吸心跳　送醫搶救不治

記者陳崑福／屏東報導

張姓女子駕駛自小客車途經屏東縣里港鄉中山路與四維路交叉路口，與張姓男子騎乘機車發生交通事故，張男被壓在自小客車底下，當場失去呼吸，經警消、義消人員利用撐高器、枕木墊高進行救援，將他救出送醫搶救，恢復呼吸，今（31)日凌晨1時多宣告不治，里港警方已報請檢察官驗屍，釐清相關肇事原因及責任。

▲里港鄉自小客車與機車交通事故 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲里港鄉自小客車與機車交通事故 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲里港鄉自小客車與機車交通事故 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲里港鄉自小客車與機車交通事故 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

里港警分局於30日下午15時許接獲報案，里港鄉中山路段有交通事故，立即前派員往處理及疏導交通。

▲里港鄉自小客車與機車交通事故 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲里港鄉自小客車與機車交通事故 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

經了解，係51歲盧姓女子駕駛自小客沿中山路北往南直行一般車道，與68歲張姓男子騎乘機車沿四維路東往西向欲左轉中山路，兩車於事故地發生路口交叉撞肇事，致張姓機車騎士被壓在車下。

里港消防分隊出動獲報後立即出動破壞器材車、救護車，消防4人及義消3人緊急前往現場搶救；現場指揮官小隊長邱輝珍立即進行安全評估，指揮同仁使用撐高器、枕木墊高進行救援，在警消及義消同仁的配合下，順利救出受困車底騎士，當時患者沒有呼吸心跳，里港救護車救護人員持續CPR及生命徽象監測送往醫院急診搶救，並經院急診團隊緊急搶救後恢復心跳呼吸。今天凌晨不治。

據悉，兩車相撞時，機車騎士撞飛後跌落，遭該自小客車輾壓後壓在車底，因此傷勢嚴重。

警方表示，盧姓女子無受傷，雙方酒測值均為0.00mg/L，警方已依規定成案調查，詳細肇事原因仍待釐清。里港警分局呼籲，民眾駕駛車輛行經路口時應注意路口停讓規則，遵行「路口慢看停，行人停看聽」，確保用路人的安全。

 

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