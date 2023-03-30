她不買雞腳「那是踩大便的」　下秒卻點1食材！網笑：喜歡新鮮的

▲很多人愛吃滷味。（示意圖／ETtoday資料照）

記者曾筠淇／綜合報導

很多人喜歡吃滷味解解饞，就有一名網友發文表示，日前她去滷味攤買雞腳，順口問朋友要不要吃？對方一聽立刻拒絕，因為「那是踩雞大便的」，然而，接下來的一句話卻讓人覺得好像怪怪的。貼文曝光後，不少網友都笑翻了。

這名網友在臉書社團「爆怨公社」上發文，提到日前去滷味攤時，她夾了自己愛吃的雞腳，同時轉頭問同行友人「你要吃雞腳嗎？」好友一聽馬上拒絕，「我不要！我從來不吃雞腳，那是踩雞大便的！」聞言，原PO則說，「可是我很愛啃雞腳欸～」

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好友當時接著說，「你買你要啃的就好～幫我夾兩串雞屁股～我想吃雞屁股」。由於好友不吃雞腳的原因與「雞大便」有關，因此原PO一聽對方要吃雞屁股，便忍不住直呼，「我一定要抱怨！」

▲滷味。（圖／ETtoday資料照）

貼文曝光後，吸引超過3000人按讚，其中不少網友留言直呼，「原來你朋友喜歡吃大便通過的部位」、「剛出來的是新鮮的，踩過的誰要」、「她喜歡新鮮出爐的地方，不能接受被踐踏過的二手便便」、「拉是單一的，踩的是大家的」、「傻傻的，人家喜歡吃一家產的，不愛綜合的」。

另也有網友自曝，「我也是不吃雞腳、鴨腳，因為在地上踩；但是喜歡吃屁股，因為大便通過的地方是同一隻的，踩在地上的不好說」。