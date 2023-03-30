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社會 社會焦點 保障人權

六福村員工截圖曝「狒狒脫逃黑歷史」　3年前精算就超過250隻

▲哭！六福村借空拍機「3刷狒狒」　才起飛就墜機…下周繼續挑戰。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲靈長類動物手腳靈活善攀爬，有員工爆料，5年內至少看到8次狒狒在圍牆邊聚集。（圖／記者陳凱力翻攝）
記者陳凱力／新竹報導

六福村狒狒事件還沒完，隨著狒狒遭誤殺後，六福村已經從結紮傷口證實是自己的，今日爆出有員工爆料，狒狒不只一次脫逃，3年前要進行結紮手術時曾「精算出250隻」以上，指控園方說謊，根本沒在數。

六福村在接獲尋找狒狒的消息時，就曾回應媒體，防護措施包括電網、圍牆都有很好防護，而且盤點之後沒發現有損壞痕跡。今(30)日記者會上仍堅稱防護系統沒有問題，至今仍不知狒狒怎麼跑出去的。

但上述說法卻遭員工駁斥，有離職員工匿名向媒體爆料，說自己「到職5年至少看到狒狒在圍欄邊聚集8次」，還附上照片與line對話，「狒狒區今早發現圍籬邊樹木因風大垂落，造成狒狒攀爬道圍籬上，緊急鋸除樹木後，以食物誘回狒狒。」

該名員工還附上一張對話截圖，指六福村員工私賣野生動物狐獴，不過截圖中只看到買家：「想確認是不是近親或沒受到妥善照顧」，賣家：「目前只有養一對，所以只有手上的三隻要賣，目前公母還不是很確定，因為小朋友還太小。因為我本身也是從事動物飼養跟醫療行業，在母體的照顧上跟來源都是沒有問題的」，買家：「了解，所以您是繁殖商」，對方則否認「喔喔喔不是，我是獸醫」、「繁殖商只有養一對可能會餓死」。

▲員工曝截圖：狒狒脫逃黑歷史　3年前精算就超過250隻。（圖／讀者提供）

▲員工向媒體爆料，不只一次看到狒狒在圍牆邊聚集。（圖／讀者提供）

六福村則回應，3月30日早上記者會已有針對狒狒逃脫及數量相關議題做出初步回應，一切需要做等清查結果出爐後確認。至於此則爆料者指出員工利用公司資源私賣狐獴物種，園方稍早已做緊急調查，確認這是屬於該員工私人所飼養的物種，亦有購買來源證明，強調並非來自於園區的動物。

一位當地卸任民代證實，當地居民都聽說過有猴子、孔雀會溜出來，尤其是有翅膀的，這些在當地老一輩間都不是什麼新鮮事，至於有沒有狒狒脫逃過，他說一般人哪分得清狒狒和猴子，看到長得差不多的一律就是猴子，反正只要看到動物跑出來，就通知六福村，獸醫就會出來抓，所以他認為，從這次狒狒脫逃事件中，六福村獸醫從頭協助到尾，其實早就知道是自家的了。

▲員工曝截圖：狒狒脫逃黑歷史　3年前精算就超過250隻。（圖／讀者提供）

▲爆料員工曝光對話，不過內容並未提到狐蒙跟六福村有關。（圖／員工提供）

六福村所屬仁安里、里長黃瑞娥接受訪問時說，大約30年前，六福村剛開幕時還沒有圍籬，的確曾有動物跑出來，猴子、孔雀等等，一但居民發現，就會通知六福村來帶回去，對於自家動物跑出來損害弄作物，六福村態度良好，道歉、賠償，處理很積極。

黃瑞娥認為，野生動物區難免有一些不可預期的意外發生，但這幾十年來六福村已經盡量在能力範圍內改進、完善，「動物脫逃」這件事，鄰里們基本上都能體諒，這次的狒狒事件是一個意外，不應抹煞六福村在當地長期的努力及貢獻。

黃瑞娥肯定六福村在當地貢獻，包含大量就業機會、董事長回饋當地學子獎學金，甚至因關西地區經常有像穿山甲、貓頭鷹等動物受傷、出沒，也都是拜託六福村協助治療。她說，鄰里之間難免偶有摩擦，但是整體說來，六福村並沒有外界批評的這麼差。

▲哭！六福村借空拍機「3刷狒狒」　才起飛就墜機…下周繼續挑戰。（圖／記者陳凱力翻攝）

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