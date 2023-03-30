「狒狒我們的」遭網友抵制：再也不去　六福村冷清現況曝

▲六福村動物園區暫停開放，恢復期程目前不明。（圖／記者陳凱力攝，下同）



記者陳凱力／新竹報導

六福村一連十多天斬釘截鐵否認「狒狒不是我們家的」、「我們家都沒少」，沒想到就在狒狒遭誤殺後案情出現大翻轉，六福村從協助角色一日翻轉成為眾矢之的，與其相關網站、粉專被憤怒的網友幾乎灌爆，甚至有網友號召「抵制六福村」、「再也不去六福村」。

六福村除了是5、6、7年級生的青春童年回憶之外，更是畢業生的畢旅勝地，2021年4月間台灣陸續爆發疫情，短短1個月進入三級警戒，餐飲旅遊業重創，不只中小型餐廳撐不住喊卡，就連六福村也出面求饒，三級警戒2個月的休園期，六福村只出不進，光員工薪資、動物伙食就燒掉6千萬，當時六福村表示，不希望員工失業，會咬牙撐下去，不會裁員，獲得民間好評。

終於盼到同年7月解封，遊客慢慢回流，但民眾對外出失去信心，旅遊業依然寒冬，直到 2022年萬聖節活動期間，六福村才慢慢恢復元氣，萬聖節活動期間入園數超過35萬，為近年新高，當年度總入園數超過120萬人次，比2021年還增加5成。

▲▼2020年4月間因疫情關係，六福村業績重挫。（資料圖／記者陳凱力攝）





今年春節10天假期，入園人次超過7萬，六福村業績才稍微回彈2個月，又因為「狒狒脫逃」意外成為全台黑話題，被網友揚言「再也不去」、「抵制」。

今日記者會後《東森新媒體ETtoday》特別前往遊客入口觀察入園情況，可能是因為平日加上天氣不佳，入園人數少到大約只有個位數，現場「媒體記者比遊客還多」，就連大門口的停車場都非常空曠冷清。

記者詢問園方狒狒事件發生後的上週末以及這幾個平日入園數，六福村表示，園內遊客大約分平日與假日，平日以團體客為主，假日則為自行前往的散客，不過目前入園數差異其實不大。

▲▼今日記者會結束後，六福村大門口非常冷清。（圖／記者陳凱力攝）

▼除了2台遊覽車與1台巡邏警遮，停車場幾乎沒有散客，但園方表示，入園數差異不大。（圖／記者陳凱力攝）