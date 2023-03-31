台中老屋倒塌3工人死因曝！最先救出1人大出血　2人被活活悶死

記者鄧木卿、莊智勝／台中報導

台中市中區台灣大道299巷一棟老屋30日上午10點多發生工安意外，導致3名工人遭瓦礫堆活埋，經救出送醫後，均宣告不治死亡，無人生還。台中醫院急診室主任陳大中表示，第一位送到院的蔡男下肢有開放性骨折，且腹腔大出血，急救無效；第二、第三位由於遭埋的時間太長，送到院時肢體都已經僵硬，研判應是窒息死亡。

▲3名遭活埋工人救出後送醫，均宣告死亡。（圖／記者白珈陽攝）

台中消防局上午10點44分接獲民眾報案，稱台灣大道一段299巷有房子倒塌，導致3名工人遭活埋，立即派員前往搶救。上午11時15分先救出51歲蔡姓男子，隨後於深夜10時55分救出第二名吳姓工人、今凌晨1時23分救出最後一名陳姓工人，但3人送往醫院搶救後，均宣告傷重不治。

陳大中表示，第一位送到院的蔡姓工人當時還有微弱心跳，但遭到重物壓迫，骨盆骨折、下肢也有開放性骨折，且骨盆腔、腹腔大出血，經急救到12時07分後宣告無效死亡；而第二、第三位送到院的工人，雖然肢體都完整，沒有明顯外傷，但因遭埋時間太長，救出送到醫院時都已經沒有呼吸心跳，且肢體呈現僵硬狀態，推測應該是在樓牆倒塌當下就整個被悶住、窒息死亡。

▼台中醫院急診室主任陳大中。（圖／民眾提供）