台南曳引車載重過重壓壞路面！警開罰...市府：搶修要5天

記者林悅／台南報導

台南市南區灣裡路211巷，31日上午11時許疑因曳引車載重械過重，造成部分路面塌陷，台南市地政局及市警六分局據報派員查處，地政局先鋪鋼板並加圍籬管制，另請水利局搶修，市警六分局則依違反道交條例對曳引車開罰。

▲台南市南區灣裡路211巷，31日上午11時許，疑因曳引車載重械過重，造成部分路面塌陷。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市警六分局灣裡派出所副所長黃世棕指出，31日上午11時許據報台南市南區灣裡路211巷，疑因曳引車載重械過重，造成部分路面塌陷，警方馬上派員到場查處，初無無人員傷亡，警方除通報市府工務局搶修外，並查出該曳引車並未申請行證，將依違反道交條例61條第2項第2款舉發開罰。

據承包商柯經理指出，該處正進行市地重劃，進行滯洪池施工，載運器具進場時，疑因角度或載重問題，造成路面受損，馬上進行搶救作業，目前沒有人員傷亡，對於造成困擾，廠商表示抱歉。

台南市地政局專委陳啟正指出，南區灣裡路211巷，疑因曳引車載重械過重，造成部分路面塌陷，第一時間馬上動員機具與人力搶行搶修，先鋪設鋼板，加上圍籬、安全樁隔離及人員現場指揮管制，以維護安全，晚上也會上警示燈警示，地政局已通知水利局，派員於4月1日起進行修復工程，工程約需5個工作天，從4月1日起至5日，這段時間造成不便請市民朋友見諒。