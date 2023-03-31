停業3年重開張！台中牛排館799元吃到飽　這一杯免費帶回家

▲直擊！台中牛排館回來了，內部裝潢曝光，經典的牛排餐檯再現，不過價格不斐，1人改採799元吃到飽。（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華／台中報導

老台中人的記憶回來了！曾陪伴台中人40多年的台中牛排館，是許多在地人從小吃到大的老品牌，但2020年宣布停業。不捨老品牌就此走入歷史，台中市演藝活動商業公會理事長顧振莆向台中牛排館創辦人曾惠治買下品牌及醬料，在北屯重新開幕，日前對外營業，除了維持老店的肉排、沙拉、甜點吃到飽之外，醬料也復刻，不過要價不便宜，1人799元。

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▲歐陸Buffet菜色豐富，海陸料理皆有。（圖／記者游瓊華攝）



台中牛排館正式開幕，對外營業第一天就湧入大批饕客品嘗，內部用餐環境也曝光，分為1、2樓，共計100個座位。除了經典的牛排餐檯之外，民眾期待的蒙古烤肉則不見蹤影；另外現場還有歐陸Buffet、冰淇淋、沙拉等吃到飽。

▲店家強調，醬料採老店配方，100%復刻。（圖／記者游瓊華攝）



顧振莆指出，過往台中牛排館的牛排是重組肉，現在為維持品質，改採原肉塊，醬汁則是依照創辦人給的獨家配方製作，且顧及防疫，店內提供隨身杯裝飲料，用餐後還可以將隨身杯帶回家；另外，為了吸引消費者上門，也祭出吃一餐送一餐活動，消費者到店內消費，離開店內還可以拿一小盒歐式麵包餐盒。

▲店內飲料杯全為隨身杯，消費者喝完可帶回家。（圖／記者游瓊華攝）



為了搶攻全客群商機，顧振莆也提到之後會開宵夜場，營業時間從晚上9點半到凌晨1點，但用餐方式由吃到飽改成單點套餐，以滿足不同客層的需求。

顧振莆也宣布，之後將會開放加盟，2年內全台要開50家，只收500萬元保證金，預計開店從桃園一路往南開到屏東，之後要往上櫃邁進。