快訊／37歲德國男龍洞攀岩摔斷右腿　峭壁「深30m」直升機吊掛

記者郭世賢、蔡怡萍／新北報導

新北市攀岩聖地「龍洞攀岩場」今（31）日下午傳出意外，1名37歲德國籍男子攀爬過程中，不慎失足掉落3公尺高、摔斷右小腿，同伴緊急通報求救，消防隊員在崎嶇陡峭的山壁上移動、小心翼翼將傷者搬運下來，幸好在送醫治療後沒有生命危險。

▲德籍男子在龍洞攀岩場不慎掉落摔斷腿，救援現場地形相當險峻。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）



31日下午13時13分，消防隊獲報在新北貢寮區龍洞攀岩場，有人掉落受傷，出動多個分隊共10車21人(警消19人+義消2人)，抵達現場發現傷者為37歲德國籍男子，在長巷進行攀爬途中不慎掉下3米左右，導致右小腿骨折無法行走，消防人員固定包紮後，由於現場離下方峭壁約20、30公尺，也同步申請空勤總隊直升機進行吊掛。

新北市消防局第六大隊長羅億田表示，龍洞攀岩場是攀岩手的攀岩聖地，但因為是開放的天然岩場有一定的技術門檻，具有一定的危險性，不同於其他的戶外運動，愛好者一定要量力而為，才能確保安全，切記不可以獨攀，任何攀岩活動下方均應有一位確保手在下方徒手確保攀登者的安全；從事攀岩活動前，需確實做好熱身，並使用適當的攀岩裝備，確保自身安全，將意外事故可能性降到最低。