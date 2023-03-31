川普遭起訴史無前例！下步恐被「採指紋、上銬」　檢將尋求佛州引渡

▲川普成為美國首位面臨刑事指控的總統。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

美國前總統川普涉嫌2016年大選前，透過私人律師向色情片女星丹尼爾斯（Stormy Daniels）支付封口費13萬美元（約新台幣396萬元），以求遮掩婚外情，此事件遭到大陪審團起訴，導致他成為美國首位面臨刑事指控的總統，未來可能會被要求採集指紋、拍照建檔，甚至還可能被戴上手銬，若他拒絕投案，檢方恐會向佛州尋求引渡。

根據美媒《紐約時報》、《美聯社》，美國紐約市每天都有數百人被執法部門拘留，前總統川普預計最快下周將成為其中一員，因為川普本月30日被曼哈頓大陪審團起訴，而對於任何一個被告而言，無論貧富貴賤，面臨刑事指控者皆須被採集指紋、拍照建檔，回答一些如姓名、出生日期等基本問題，然後被傳訊，甚至還可能被戴上手銬。

總體來說，被告通常需要被拘留至少幾個小時，而司法單位可能會為川普提供食宿。雖然隨著發生的地點、花費的時間不同，是否需要上銬以及其他相關細節可能存在差異，但很大程度取決於案件的嚴重程度，以及身為被告的川普是否投案、自首。

川普從被拘留的那一刻起，每一步都由美國特勤局（USSS）武裝特工陪同，直到他前往曼哈頓刑事法庭大樓出庭受審的那一刻起，而川普可能需要幾天的時間才能出現在法院。

川普在被起訴後，檢察官聯繫了川普的辯護律師，就川普的自首條件進行談判。川普的律師於當地時間30日晚間表示，川普將會自首，預計下周二（4月4日）接受傳訊。

報導分析，一旦川普願意自首，則可以期待精心設計、且相對快速的過程，並在無保釋金的狀況下獲釋，這在紐約很常見，而通常被告面臨起訴或即將被捕時，會安排自首，使保釋過程更加流暢。

曼哈頓前檢察官、辯護律師薩蘭德（Jeremy Saland）預測，身為前總統的川普不太可能戴著手銬在人行道，或是在擁擠的法院走廊上被押送。

然而依照川普的個性，他恐怕不會主動自首或投案，因為他似乎經常喜歡對抗、攻擊調查過他的檢察官。

一旦川普拒絕自首，同樣為共和黨籍的佛羅里達州州長德桑蒂斯（Ron DeSantis）表示，若紐約當局提出引渡請求，他的州絕對「不會配合」；不過假設紐約檢察官真的尋求引渡做法，而德桑蒂斯又試圖庇護川普，恐怕他也同樣得面臨法律訴訟。