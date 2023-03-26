88槍擊案藏鏡人收押　謝龍介曝2人關係！批王定宇用抹黑轉移焦點

記者林悅、劉人豪／台南報導

台南地檢署偵辦學甲88槍擊案，專案小組查出「幕後指使者」為學甲慈濟宮董事長王文宗。民進黨立委王定宇指出，王文宗幫國民黨許多人輔選，還是謝龍介參選市長的「學甲後援會」會長。對此，謝龍介說王文宗不是他的後援會會長，批王定宇不要用抹黑跟轉移焦點，來改變官商勾結黑金的事實，並表示不知道王文宗涉案，認為曾拜會王文宗2次的市長黃偉哲，「跟我一樣事先不知道。」

▲謝龍介說明他跟王文宗的關係。（圖／記者林悅攝）

謝龍介今天接受採訪時說，王文宗在當地是知名人士，幫很多人輔選，也有幫民進黨輔選，王文宗是在地人，因為看光電業看不下去，才有多幫他一點，陪著他去拉票是因為反映學甲人對於光電被官商勾結，犧牲了他們居住正義的憤怒。

對於是否了解王文宗在這件案子所扮演的角色，謝龍介說他不知道，「我想黃偉哲市長不知道了不了解，他一而再再而三去拜會王文宗，所以我想，我認為黃市長跟我一樣事先不知道」，至於王文宗是不是國民黨員，謝龍介說他不清楚，這個要去問黨部，也說王文宗跟民進黨關係相當好。

謝龍介指出，「郭再欽是黃偉哲的競選總部總幹事，也是蔡總統競選的執行長，包括他們的關係，他還幫王文宗賄選，謝財旺跟民進黨的關係好不好，王文宗也是一手幫他籌備競選總部，所以他跟各方都交好。」

謝龍介強調議長賄選案要嚴查嚴辦，對於外界指出王文宗是88槍擊案幕後主使者一事，謝龍介表示如果檢察官有這樣講的話，他們再進行評論，並表示選舉期間拜過很多廟，也會找認同他理念的人幫忙。